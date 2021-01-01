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توما-سليمان: هناك واجب قانوني على حكومة إسرائيل لتوفير التطعيم للأسرى الفلسطينيين

السبت 09 يناير 2021 06:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توما-سليمان: هناك واجب قانوني على حكومة إسرائيل لتوفير التطعيم للأسرى الفلسطينيين



القدس المحتلة/سما/

قالت النائب في (القائمة المشتركة)، في إسرائيل، توما-سليمان: إن  الأسرى الفلسطينيين يتواجدون في ظروف قاسية داخل السجون الإسرائيلية.

وأضافت  بأن انتشار الوباء في السجون سيعرض حياتهم بشكل مؤكد للخطر، مشيرة إلى أن وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، "يحاول كل يوم شيطنة الأسرى الفلسطينيين وسلب جميع حقوقهم، وهو بذلك يخرق القانون الدولي".

وأضافت توما-سليمان: "تدخُل نائبة المستشار القضائي للحكومة إن دل فيدل على الانتهاك الصارخ للقانون الذي يقوم به وزير الأمن الداخلي"، مشددة على أن توفير اللقاحات للأسرى الفلسطينيين وأيضا للمواطنين الفلسطينيين الذي يقبعون تحت الاحتلال الإسرائيلي هو أمر ينص عليه القانون الدولي وليست من صلاحيان الوزير منعهم من تلقي اللقاح.

جاء تصريح سليمان، في ردها على قرار أوحانا، حول منع الأسرى الفلسطينيين من تلقي التطعيم، حيث قالت نائبة المستشار القضائي للحكومة، عميت هراري، أن صلاحيات تطعيم الأسرى من عدمها لا تقع ضمن صلاحيات أوحانا وسلب حقوق الأسرى هو انتهاك للقانون ولا يحق للوزير أوحانا فعل ذلك.

وقامت النائبة توما-سليمان باستجواب الوزير حول أوضاع الأسرى داخل السجون في فترة (كورونا)، حيث أجاب نيابة عن أوحانا نائبه جادي يابراكان، وتبين بعد ذلك أن الأجوبة والمعطيات التي منحها للنائبة في الهيئة العامة لـ (كنيست)
مخترعة ولا أساس لها من الصحة، وأن أوضاع الأسرى سيئة جدا والوباء منتشر بشكل كبير داخل السجون بدون تأمين وسائل الوقاية لهم.

#توما سليمان #الاسرى الفلسطينيين #اسرائيل #القائمة المشتركة #تطعيم الأسرى

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