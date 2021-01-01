تردد قناة سما الأردن الجديد 2021 على النايل سات

عمان / سما

أعلنت مصادر إعلامية، عن تردد قناة سما الأردن Sama Jordan الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات؛ لمتابعة آخر المستجدات بمختلف المجالات في المملكة الأردنية.

وقالت المصادر إن تردد قناة سما الأردن 2021 عبر النايل سات هو كما يلي: 12399 ، الاستقطاب عمودي V، معامل الترميز 27500، الاتجاه 5/6، نافية وجود ترددات أخرى.

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وتقول فضائية سما الأردن إنها من الفضائيات الإخبارية النادرة التي نجحت في الاستحواذ على ثقة المواطن الأردني والجمهور المحلي والعربي؛ عن طريق التركيز على القضايا كافة.

وتولي قناة الأردن الإخبارية أهمية كبيرة لتغطية أخبار وأوضاع الأردنيين في الخارج، إذ تبث على مدار الساعة نشرات مفصلة وبرامج حوارية تسلط الضوء على ظروفهم ونجاحهم دائما.

تردد فضائية سما الأردن الإخبارية:

وتتابع قناة سما الأردن، كل التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية في المملكة عن طريق البث المباشر ومنصاتها بمواقع التواصل، بالإضافة إلى تطورات فيروس كورونا هناك.

كما تركز القناة الأردنية الرائدة على أخبار التربية والتعليم ودوام المدارس والجامعات في ظل الجائحة، إذ تخصص بعض البرامج للحديث عن سير العملية التعليمية والامتحانات النهائية.

وتميزت قناة سما الأردن من خلال نشرات الطقس الدورية وقرارات الضمان الاجتماعي وأمن الدولة والصحة، علما أن هناك وكالة إخبارية تحمل ذات الاسم لكنها لا تتبع لها بشكل مطلق.