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أول تعليق من بايدن على قرار ترامب عدم المشاركة بمراسم تنصيبه في البيت الابيض

الجمعة 08 يناير 2021 10:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من بايدن على قرار ترامب عدم المشاركة بمراسم تنصيبه في البيت الابيض



واشنطن /سما/

اعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أن سلفه، دونالد ترامب، "شخص غير مؤهل للخدمة"، لكنه قال إن القرار حول مسألة عزل الرئيس الحالي يعود للكونغرس.

وفي معرض رده على سؤال حول موقفه من تشريع يعده الديمقراطيون في مجلس النواب لعزل ترامب، قال بايدن: "هذا القرار يعود للكونغرس... لكن علينا أن نكون على استعداد لتولي الأمور دون أي مماطلة".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، أنه سيبحث هذا الموضوع مع رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وزعماء "الديمقراطيين ظهر اليوم" وسيؤكد لهم أن القرار حول عزل ترامب يعود إلى الكونغرس.

وشدد بايدن على أنه يركز اهتمامه حاليا على احتواء جائحة فيروس كورونا وضمان التلقيح السريع لسكان الولايات المتحدة وتعزيز الاقتصاد.

كما اعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب أن سلفه غير مؤهل للخدمة في هذا المنصب، مشيرا إلى أن عدم حضوره مراسم التنصيب يوم 20 يناير "أمر جيد"، فيما أعرب عن ترحيبه بنائب الرئيس، مايك بينس.

وفي تطرقه إلى أحداث 6 يناير، جدد بايدن دعوته إلى اعتبار مقتحمي مجمع الكابيتول "إرهابيين داخليين"، مشددا على ضرورة محاكمتهم وإجراء تحقيق في الحادث.

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