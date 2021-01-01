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مندلبليت يرفض توجيهات وزير الأمن الداخلي بمنع تطعيم الأسرى

الجمعة 08 يناير 2021 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مندلبليت يرفض توجيهات وزير الأمن الداخلي بمنع تطعيم الأسرى



القدس المحتلة / سما /

ذكرت هيئة البث "مكان" العبرية، أنّ المستشار القانوني لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، اعتبر أنّ توجيهات وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، الهادفة لمنع تطعيم الأسرى لقاح (كورونا) في هذه المرحلة، تفتقر إلى الصلاحية وغير سارية المفعول. 

وأكّد مندلبليت في رسالة وجّها إلى إلى وزير الأمن الداخلي، على أنّ حق الأسرى بتلقي اللقاح، مكفول في القانون وقرارات المحاكم، و"لا توجد قاعدة قانونية للتمييز بين السجناء وبين باقي السكان حيال الحصول على الخدمات الطبية".

وشدّد على وجوب العمل وفقًا لتعليمات وزارة الصحة، والتي خصصت جرعات تطعيم للأسرى، وبالتالي ينبغي على مصلحة السجون القيام بذلك دون تأخير مع الأخذ بالاعتبار الاستعدادات اللوجستية المطلوبة.

وفي المقابل، أعلن وزير الأمن الداخلي، بأنّه لن يغير قراره بعدم تطعيم السجناء ضد (كورونا) في هذا المرحلة.

وأشار إلى أنّه بعد تطعيم كافة أفراد مصلحة السجون، سينظر في إمكانية إعطاء اللقاح إلى الأسرى، منوطًا بوتيرة تطعيم باقي الجمهور.

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