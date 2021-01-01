تردد قناة أون تايم سبورت الجديدة 3 ON TIME SPORTS كأس العالم لكرة اليد 2021

القاهرة / سما

أعلنت مصادر إعلامية مصرية، عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديدة 3 ON TIME SPORTS؛ لمتابعة جميع مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد مونديال 2021 المقام في مصر.

وقالت المصادر إن تردد قناة أون تايم سبورت 3 الجديد الناقلة لمنافسات بطولة العالم لكرة اليد 2021 على النايل سات هو كما يلي: 12303، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500.

وحسب المصادر، فإنه الإطلاق الرسمي لبث قناة أون سبورت 3 باللغة العربية يكون الساعة الحادية عشرة مساء يوم الجمعة 8 كانون ثاني / يناير 2021، داعية المتابعين إلى ضبطه سريعا.

ويترقب عشاق كرة اليد حول العالم إطلاق "أون تايم سبورت 3" التي تقرر تخصيصها لنقل كل مواجهات المونديال التي تجري على الصالات المصرية المجهزة بأحدث الأرضيات والتقنيات.

تردد أون تايم سبورت 3:

وتعد كرة اليد أحد الألعاب الأكثر شعبية عالميا بعد الساحرة المستديرة، إذ تشبه القدم كثيرا من ناحية الملعب الخماسي المخصص لها، وانتشار اللاعبين داخله ووقوف حارس المرمى.

وتحصل بطولة مونديال اليد على أولوية عالية لدى المسؤولين الرياضيين بمصر، حيث واجهت عقبات عديدة هددت بتأجيلها إلى وقت لاحق، لكنهم أصروا على إطلاق المنافسات بموعدها.

يشار إلى أن تردد أون سبورت الثالثة 3 يختلف عن تلك التي تبث من خلالها مواجهات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، إذ من المقرر أن تنقل المونديال والاستيديو التحليلي للمباريات.