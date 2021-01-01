تردد قناة دجلة الفضائية الجديد 2021 على نايل سات (شاهد)

بغداد / سما

أعلنت مصادر تقنية، تردد قناة دجلة الفضائية 2021 الجديد على النايل سات؛ لمتابعة آخر المستجدات السياسية والرياضية والاقتصادية والاجتماعية في العراق والدول العربية.

وقالت المصادر إن تردد قناة دجلة الجديد 2021 على نايل سات هو كالتالي: 10892، الاستقطاب أفقي، 27500، موضحة أنها تقدم سلسلة برامج منوعة وتعد أشهر محطة عراقية.

وتقول قناة دجلة إنها محطة عائلية تعرض كل ما يهم المواطن العراقي والعربي عامة عبر البرامج الشاملة والمنوعة والمتكاملة سواء في مجال السياسة أو الشباب والحوار والفن.

وتضيف قناة دجلة أنها تطمح إلى مواصلة تقديم الوجبات البرامجية الدسمة والمعلومات المهمة الحصرية من خلال طرح مختلف القضايا في العراق والوطن العربي وأنحاء العالم.





تردد فضائية دجلة 2021:

وتملك قناة دجلة موقع إلكتروني رسمي يتضمن خدمة البث المباشر، بالإضافة إلى صفحة موثقة على موقع فيسبوك يتابعه أكثر من 3 مليون متابع من العراق ومختلف الدول.

وتابعت قناة دجلة الساعات الأخيرة، تطورات الأحداث في الولايات المتحدة عقب اقتحام الكونغرس إثر فوز بايدن بالانتخابات، وانعكاسات الحدث على الوضع المستقبلي في العراق.

وتقدم قناة دجلة على التردد الجديد، العديد من البرامج المميزة، منها برنامج ولاية بطيخ للإعلامي علاء الإبراهيمي، بان سبورت الرياضي، القرار لكم، ستوديو الجماهير، نفس عميق.