  1. الرئيسية
  2. سيارات

تردد قناة دجلة الفضائية الجديد 2021 على نايل سات (شاهد)

الجمعة 08 يناير 2021 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
تردد قناة دجلة الفضائية الجديد 2021 على نايل سات (شاهد)



بغداد / سما

أعلنت مصادر تقنية، تردد قناة دجلة الفضائية 2021 الجديد على النايل سات؛ لمتابعة آخر المستجدات السياسية والرياضية والاقتصادية والاجتماعية في العراق والدول العربية.

وقالت المصادر إن تردد قناة دجلة الجديد 2021 على نايل سات هو كالتالي: 10892، الاستقطاب أفقي، 27500، موضحة أنها تقدم سلسلة برامج منوعة وتعد أشهر محطة عراقية.

وتقول قناة دجلة إنها محطة عائلية تعرض كل ما يهم المواطن العراقي والعربي عامة عبر البرامج الشاملة والمنوعة والمتكاملة سواء في مجال السياسة أو الشباب والحوار والفن.

وتضيف قناة دجلة أنها تطمح إلى مواصلة تقديم الوجبات البرامجية الدسمة والمعلومات المهمة الحصرية من خلال طرح مختلف القضايا في العراق والوطن العربي وأنحاء العالم.

تردد قناة دجلة 2021

تردد فضائية دجلة 2021:

وتملك قناة دجلة موقع إلكتروني رسمي يتضمن خدمة البث المباشر، بالإضافة إلى صفحة موثقة على موقع فيسبوك يتابعه أكثر من 3 مليون متابع من العراق ومختلف الدول.

وتابعت قناة دجلة الساعات الأخيرة، تطورات الأحداث في الولايات المتحدة عقب اقتحام الكونغرس إثر فوز بايدن بالانتخابات، وانعكاسات الحدث على الوضع المستقبلي في العراق.

وتقدم قناة دجلة على التردد الجديد، العديد من البرامج المميزة، منها برنامج ولاية بطيخ للإعلامي علاء الإبراهيمي، بان سبورت الرياضي، القرار لكم، ستوديو الجماهير، نفس عميق.

#قناة دجلة #قناة دجلة الفضائية #تردد قناة دجلة #تردد قناة دجلة 2021 #قناة دجلة 2021 #العراق #دجلة #ترددات القنوات العراقية 2021 #تردد فضائية دجلة

الأكثر قراءة اليوم

تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية المفتوحة 2021 بث مباشر على نايل سات وجميع الأقمار

صحيفة تكشف سبب إستقالة محافظ سلطة النقد عزام الشوا

"ثورة في السعودية"... مسؤول أمني إسرائيلي يتحدث عن تحركات "الرجل الثاني" في المملكة

لماذا سارعت السعودية بالصلح مع قطر.. وما مضمون "وثيقة الخارجية الإسرائيلية" ؟

استقالات بالجملة في البيت الأبيض

الصين تتباهى بعدم قدرة مسلمات الأيغور على الإنجاب بعد الآن

لحظة إطلاق رصاصة على امرأة أثناء اقتحام الكابيتول وكلمات غريبة قالتها وهي تلفظ انفاسها

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 347 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

كوشنر

واشنطن بوست: كوشنر وترامب ينسبان فضل حل الأزمة الخليجية لنفسيهما وهما من أشعلا نارها!

بيلوسي4

بيلوسي تبحث مع رئيس الأركان الأمريكي منع ترامب من شن "حرب نووية"

داخلية غزة تتحدث عن الاجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة كورونا.. "نعيش فترة حرجة"

نائب المدعي العام الإسرائيلي يرد على قرار "أوحانا" بشأن منع تطعيم الأسرى الفلسطينيين ضد كورونا