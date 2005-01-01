استقالات بالجملة في البيت الأبيض

واشنطن/سما/

استقال أربعة مستشارين كبار في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، على خلفية اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية وشخص مطلع على الأمر، أن المسؤولين الذين استقالوا يوم الخميس (التوقيت المحلي) في نزوح جماعي متزايد لمساعدي ترامب هم: إيرين والش، كبيرة مديري الشؤون الأفريقية؛ ومارك فاندروف، مدير أول لسياسة الدفاع؛ وأنتوني روجيرو، المدير الأول لأسلحة الدمار الشامل؛ وروب جرينواي، مدير أول لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قدمت وزيرة التعليم الأمريكية، بيتسي ديفوس، استقالتها، وألقت باللوم على الرئيس دونالد ترامب في الخطاب الذي غذى الغزو العنيف "غير المنطقي" لمبنى الكابيتول الأمريكي.

وأمس الخميس، قالت وزيرة النقل إيلين تشاو إنها ستستقيل، كما استقال عدد من مسؤولي إدارة ترامب الآخرين منذ يوم الأربعاء بسبب أعمال الشغب، و منهم ستيفاني غريشام كبيرة موظفي السيدة الأولى بعدما اقتحم أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس لمنع التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة.

وقالت غريشام في بيان لها "تشرفت بخدمة البلاد في البيت الأبيض. إنني فخورة للغاية بأني شاركت في المهمة مع السيدة ميلانيا ترامب لمساعدة الأطفال في كل مكان، وفخورة بالإنجازات الكثيرة لهذه الإدارة".

ولم تذكر غريشام التي أمضت عاما كمتحدثة صحفية باسم البيت الأبيض قبل أن تصبح كبيرة موظفي السيدة الأولى ما إذا كانت استقالتها رد فعل على العنف في العاصمة، لكن مصدرا مطلعا على قرارها قال إن العنف كان القشة الأخيرة بالنسبة لها.

وقال مصدران لرويترز إن ريكي نيسيتا، السكرتيرة الاجتماعية للبيت الأبيض استقالت أيضا، وكذلك سارة ماتيوس، نائبة المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض.

و نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي مطلع أن البيت الأبيض أقال مستشارا بوزارة الخارجية مختصا بالشأن الإيراني بعدما عبر في تغريدة على تويتر عن غضبه إزاء اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس، وقال إن ترامب "ينبغي أن يرحل".

واتهم جابرييل نورونا، وهو مستشار خاص لمجموعة العمل المعنية بإيران، التي تدير سياسة وزارة الخارجية تجاه طهران، ترامب في تغريدة مساء يوم الأربعاء بتحريض الحشد الغاضب، وقال إنه لم يعد مؤهلا للمنصب، في انتقاد علني نادر للرئيس من جانب مسؤول بالإدارة.



وقال نورونا على تويتر "حرض الرئيس ترامب غوغاء متمردين هاجموا مبنى الكونجرس اليوم. لا يزال ينتهز كل فرصة لتعطيل الانتقال السلمي للسلطة. تلك الأفعال تهدد ديمقراطيتنا وجمهوريتنا. ترامب غير مؤهل على الإطلاق للبقاء في المنصب، وينبغي أن يرحل".

وقال المسؤول إن البيت الأبيض أخطر نورونا يوم الخميس بإقالته. ولم يتسن الحصول على تعليق من نورونا. وامتنعت وزارة الخارجية والبيت الأبيض عن التعليق.

و أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن قائد شرطة الكابيتول ستيفن سوند، سيترك منصبه على خلفية تعرض مقر الكونغرس للاقتحام على أيدي مئات من أنصار الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء.

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" يوم الخميس نقلا عن شخص مطلع على قرار سوند أن استقالة قائد شرطة الكابيتول تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 16 يناير، مشيرة إلى أن القرار يأتي بعد دعوة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لسوند إلى ترك منصبه اليوم.

والأربعاء، اقتحمت حشود من أنصاره الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".