طولكرم: فض حفل زفاف وتوقيف شخصين لعدم الالتزام بقرارات الحكومة

طولكرم /سما/

فضت الشرطة مساء اليوم الخميس، حفل زفاف لـعدم الالتزام بقرارات الحكومة والتقيد بالبرتوكول الصحي في بلدة بلعا شرق طولكرم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة انه بعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة حفل زفاف في احد قاعات بلدة بلعا شرق مدينة طولكرم، على الفور تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية إلى المكان وفضت حفل الزفاف وفرقت المشاركين فيه حسب الأصول، لمخالفتهم تعليمات الحكومة القاضية بإيقاف كافة الاحتفالات لحصر انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الشرطة أنه تم توقيف شخصين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أصولاً بحق القائمين على حفل الزفاف.

وناشدت الشرطة المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة ومبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم والسلامة العامة.