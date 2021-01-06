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تردد قناة اليرموك الفضائية الجديد 2021 بث مباشر على نايل سات

الخميس 07 يناير 2021 12:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تردد قناة اليرموك الفضائية الجديد 2021 بث مباشر على نايل سات



عمان / سما

أعلنت وسائل إعلام أردنية، عن تردد قناة اليرموك الفضائية الجديد 2021؛ لمتابعة جميع المستجدات والأعمال الحصرية في الأردن وفلسطين والدول العربية والعالم فور وقوع الأحداث المنوعة.

وقالت وسائل الإعلام إن تردد قناة اليرموك 2021 الجديد على مدار نايل سات هو كما يلي: 11678 ، عمودي ، معدل الترميز 27500، منوهة إلى عدم وجود أي ترددات أخرى تابعة لها.

وتقول قناة اليرموك التي تبث من الأردن إنها تسعى إلى نيل ثقة الجمهور الأردني والعربي، موضحة أنها مصدرا للخبر الدقيق والموضوعي وبيئة خصبة للرأي وتبادل وجهات النظر المختلفة.

وتؤكد قناة اليرموك أنها مصنعا للتحليلات الجدية والرؤى ومحركا مهما للنشاط والمسار الثقافي، مشددة على سعيها المستمر من أجل الدفاع عن المملكة الأردنية وأهداف الأمة العربية بأكملها.

تردد قناة اليرموك 2021

تردد قناة اليرموك 2021 مباشر: اضغط هنا أو هنا

وكانت قناة اليرموك قد تابعت الساعات الأخيرة، المظاهرات في الولايات المتحدة واقتحام المتظاهرين للكونغرس وإصابة إحداهن بجراح خطيرة؛ بسبب رفض ترامب الاعتراف بالخسارة.

كما عرضت قناة اليرموك استطلاعا للرأي العام حول جدوى الباص السريع في العاصمة عمان وإمكانية أن يساعد في حل المشكلة المرورية المزمنة الفترة القادمة ضمن أحد البرامج الحوارية.

وسلطت قناة اليرموك الفضائية، الضوء حول انعكاسات حل أزمة الخليجية إيجابا على الأردن والقضايا العربية والوضع الداخلي في المملكة مع قرب موعد انعقاد جلسة الثقة للحكومة والنواب.

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