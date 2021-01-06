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دمج مصر والأردن والسلطة الفلسطينية في التعاون الإقليمي

تقدير اسرائيل الاستراتيجي: تقوية السلطة الفلسطينية.. وتوجيه ضربة للذراع العسكري لـ"حماس"

الأربعاء 06 يناير 2021 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقدير اسرائيل الاستراتيجي: تقوية السلطة الفلسطينية.. وتوجيه ضربة للذراع العسكري لـ"حماس"



القدس المحتلة / سما /

نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، التقدير الاستراتيجي الإسرائيلي خلال عام 2021.
 
وبيّن المعهد أبرز بنود التقدير السنوي، نلخصها في النقاط الآتية:

- في ال2021 يجب كبح التعاظم العسكري لحماس وربما توجيه ضربة للذراع العسكري.


- في العام 2020 حصل تدهور في ميزان الأمن القومي الإسرائيلي.
 
- أبرز تحديات 2021 انسحاب إيران من الاتفاق النووي واقترابها من حافة القدرة النووية.
 
- سيستمر التآكل في التفوق الإسرائيلي مقابل إيران التي تتقدم بمشروع دقة الصواريخ.
 
- من تحديات 2021 السماح لدول بشراء سلاح نوعي من واشنطن في إطار "اتفاق ابراهام".
 
- هناك ضرورة لبناء علاقات سليمة مع إدارة بايدن وتعزيز التحالف مع واشنطن.
 
- ضرورة توسيع دائرة التطبيع بين إسرائيل وجيرانها.
 
- يجب مواصلة العمل ضد التمركز الإيراني في سوريا.
 
- التهديد الاستراتيجي يكمن بآلاف الصواريخ الدقيقة من لبنان وسوريا والعراق وايران.
 
- على إسرائيل أن تستعد لاحتمالية حرب على عدة جبهات.
 
- يجب بذل جهود أمنية وسياسية لمنع الحرب واستنفاذ البدائل لتحقيق أهداف إسرائيل.
 
- في العام 2021 يجب بلورة سياسة متناسبة مع إدارة بايدن وتبني أسلوب غير صدامي معها.
 
- في الـ2021 علينا توسيع قاعدة الخبرة بالشؤون الصينية وتحسين إدارة المخاطر مقابلها.
 
- في ال2021 يجب الحفاظ على الحوار مع موسكو وحرية العمل التي تعطيها لنا في سوريا.
 
- في ال2021 يجب العمل على دمج مصر والأردن والسلطة الفلسطينية في التعاون الإقليمي.
 
- في ال2021 يجب تقوية السلطة الفلسطينية التي تشكل عنواناً شرعياً لتسوية مستقبلية.
 
 

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