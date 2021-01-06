تقدير اسرائيل الاستراتيجي: تقوية السلطة الفلسطينية.. وتوجيه ضربة للذراع العسكري لـ"حماس"

القدس المحتلة / سما /

نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، التقدير الاستراتيجي الإسرائيلي خلال عام 2021.



وبيّن المعهد أبرز بنود التقدير السنوي، نلخصها في النقاط الآتية:

- في ال2021 يجب كبح التعاظم العسكري لحماس وربما توجيه ضربة للذراع العسكري.



- في العام 2020 حصل تدهور في ميزان الأمن القومي الإسرائيلي.



- أبرز تحديات 2021 انسحاب إيران من الاتفاق النووي واقترابها من حافة القدرة النووية.



- سيستمر التآكل في التفوق الإسرائيلي مقابل إيران التي تتقدم بمشروع دقة الصواريخ.



- من تحديات 2021 السماح لدول بشراء سلاح نوعي من واشنطن في إطار "اتفاق ابراهام".



- هناك ضرورة لبناء علاقات سليمة مع إدارة بايدن وتعزيز التحالف مع واشنطن.



- ضرورة توسيع دائرة التطبيع بين إسرائيل وجيرانها.



- يجب مواصلة العمل ضد التمركز الإيراني في سوريا.



- التهديد الاستراتيجي يكمن بآلاف الصواريخ الدقيقة من لبنان وسوريا والعراق وايران.



- على إسرائيل أن تستعد لاحتمالية حرب على عدة جبهات.



- يجب بذل جهود أمنية وسياسية لمنع الحرب واستنفاذ البدائل لتحقيق أهداف إسرائيل.



- في العام 2021 يجب بلورة سياسة متناسبة مع إدارة بايدن وتبني أسلوب غير صدامي معها.



- في الـ2021 علينا توسيع قاعدة الخبرة بالشؤون الصينية وتحسين إدارة المخاطر مقابلها.



- في ال2021 يجب الحفاظ على الحوار مع موسكو وحرية العمل التي تعطيها لنا في سوريا.



- في ال2021 يجب العمل على دمج مصر والأردن والسلطة الفلسطينية في التعاون الإقليمي.



- في ال2021 يجب تقوية السلطة الفلسطينية التي تشكل عنواناً شرعياً لتسوية مستقبلية.



