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صحيفة اسرائيلية: نشر بطارية قبة حديدية في إيلات لمواجهة تهديدات الحوثيين

الأربعاء 06 يناير 2021 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة اسرائيلية: نشر بطارية قبة حديدية في إيلات لمواجهة تهديدات الحوثيين



القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، بأنه خلال الأيام الماضية، تم نشر بطارية قبة حديدية في إيلات.

وأضافت: بأن هذا التطور يهدف لمواجهة أي "تهديدات من الحوثيين في اليمن، ومن المسلحين في سيناء"، وفق الصحيفة.

وكان الحوثيون هددوا باستهداف أي مصالح لإسرائيل وشركائها في البحر الأحمر، في حال أقدمت على أي تحرك أو عمل متهور يمس اليمن.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، على لسان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها دولياً (لم تسمه)، رداً على ما ذكره ناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأن إسرائيل تراقب الوضع في اليمن.

وحذر المسؤول الحوثي من أن أي عمل متهور تقدم عليه تل أبيب في المنطقة، والذي قال إنه "سيشعل حرباً شاملة وستكون إسرائيل أول من يخسرها".
 

#اسرائيل #القبة الحديدية #ايلات #الحوثيون #الجيش الإسرائيلي #اليمن

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