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ممثل "الدولة الإسرائيلي" لـ"العليا": لن نسمح بنقل لقاحات كورونا إلى قطاع غزة!

الأربعاء 06 يناير 2021 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
ممثل "الدولة الإسرائيلي" لـ"العليا": لن نسمح بنقل لقاحات كورونا إلى قطاع غزة!



القدس المحتلة / سما /

 أبلغ ما يسمى "ممثل الدولة" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المحكمة العليا الإسرائيلية، أن الحكومة في تل أبيب لن تسمح بنقل أي لقاحات لفيروس كورونا إلى قطاع غزة، حتى تعيد حركة حماس الجنود ومن وصفهم بـ "المدنيين" الإسرائيليين المحتجزين لديها.

وجاء ذلك في رد "ممثل الدولة" على التماس قدمته عائلة الجندي هدار غولدن الذي فقدت أثاره خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، وألمحت حماس إلى أنه أسير لديها، كما أورد موقع صحيفة يسرائيل هيوم.

وطالبت العائلة في التماسها المحكمة بإصدار أمر مؤقت يحظر نقل المعدات الطبية ولقاحات كورنا، وكذلك البضع إلى غزة، وفق ما يتطلبه القانون الدولي حتى عودة الإسرائيليين، متهمةً الحكومة الإسرائيلية بالكذب عليها وعلى عوائل المحتجزين بغزة بشأن جهود إعادتهم.

واعتبر "ممثل الدولة" الإسرائيلي، الالتماس بأنه مبكر جدًا عليه، خاصةً وأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك أي لقاحات حاليًا، وأنه من المبكر الحديث عن أي خطوة بهذا الشأن.

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