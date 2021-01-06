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شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 5 الخامسة

الأربعاء 06 يناير 2021 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 5 الخامسة



الرياض / سما

تفاعل الجمهور مع عرض برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 5 الخامسة على شاشة (mbc 1) المفتوحة الليلة؛ مع قرب كشف القناع عن وجه شخصية جديدة من المشاهير العرب.

برنامج انت مين الحلقة 5 متوفرة على تطبيق (شاهد vip)، قبل البث الرسمي عند الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والكويت، الثامنة والنصف لدى مصر وليبيا وفلسطين.

كما تنطلق الحلقة الخامسة من انت مين بقيادة لجنة التحقيق المكونة من حسن الرداد وأحمد حمدي وسيرين عبد النور وقصي خولي، في تمام 08:30 لدى لبنان (مستضيف البرنامج) والأردن والسودان.

وقالت الصفحة الرسمية للبرنامج على يوتيوب إنه بعد الكشف الفنانة مرام البلوشي (الزهرة)، تستمر عروض انت مين باستعراضات رائعة وأجواء حماسية ومشاهير كبار متنكرين بأشكال غريبة لهم.

برنامج انت مين الحلقة 5 الخامسة: اضغط هنا أو اضغط هنا

وحاولت البلوشي إثارة الجمهور، عبر تقديم بعض الصفات لكن لم يتمكن أحد من معرفة شخصيتها وراء الزهرة، إذ قالت في أول دليل حولها إنها مثلت في مسلسل عذراء والقصة عن سجن النساء.

وتابعت إنها لعبت دور ممثلة وبنتها عملت جريمة قتل وسُجنت، قبل أن توضح أن الكحل الأسود دلالة على اسم العمل الفني، فيما الثالث الأهرامات بشأن مسلسل دفعة القاهرة وأيضا آل ديسمبر.

وتشهد الحلقة الخامسة من برنامج انت مين، أقوى مقلب بلجنة المحققين، وفق المعلومات التي وردت في البرومو الأخير على إم بي سي الأولى، بالإضافة إلى كشف وجه شخصية أخرى؛ وفق التصويت.

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