شاهد .. مباراة الفيصلي والسلط بث مباشر في الدوري الأردني 2021

عمان / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة السلط والفيصلي بث مباشر اليوم الأربعاء 6 كانون ثاني 2021 ضمن منافسات الأسبوع 20 من دوري المحترفين الأردني.

مباراة الفيصلي والسلط مباشر تبث من استاد عمان الدولي الساعة الرابعة مساء بتوقيت الأردن على قناة الأردنية الرياضية (Jordan Sport HD) بصوت المعلق بسام المجالي.

وقال نادي الفيصلي في تصريح مقتضب عبر فيسبوك: يغيب عن مباراة اليوم أمام نادي السلط إبراهيم الزواهرة و محمد بني عطية بسبب الإصابة، متمنيا التوفيق للاعبين.

وكان الفيصلي قد تعادل مع الأهلي صاحب المركز الأخير الجولة الماضية بثلاثة أهداف لمثلها، في حين حصد منافسه الوحدات لقب الدوري لنفسه عقب تفوقه على الجزيرة أمس.

ويسعى الفيصلي إلى انهاء الدوري الأردني هذا الموسم في المربع الذهبي على أقل تقدير، لا سيما وأنه فقد المنافسة على البطولة منذ أسابيع طويلة؛ بسبب ضعف مستوى لاعبيه.

ومن أبرز الأسماء الحاضرة في تشكيلة الفيصلي اليوم، سيف، معتز، إحسان، أحمد، سالم، دومينيك المحترف، محمد، أكرم، أنس، يوسف، إلى جانب عدد من البدلاء للشوط الثاني.

وعلى الخط بجوار الحكم الرابع، يزيد أبو ليلى، غيث السرحان، عدي زهران، مهدي علامة، دومي بني دومي، أمين الشناينة، عبدالله عوض، عون المحارمة، خالد زكريا، إباء الرمحي.