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تردد قناة الملاعب الرياضية السودانية 2021 الجديد على نايل سات - بث مباشر

الأربعاء 06 يناير 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
تردد قناة الملاعب الرياضية السودانية 2021 الجديد على نايل سات - بث مباشر



الخرطوم / سما

أعلنت وسائل إعلام تقنية، عن تردد قناة الملاعب الرياضية السودانية الجديد 2021 على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية؛ لمتابعة أحدث المستجدات الرياضية في كل أنحاء السودان.

وقالت وسائل الإعلام إن تردد قناة الملاعب السودانية الرياضية 2021 الأفضل من ناحية جودة ودقة الصورة هو كالتالي: 12520، معدل الترميز 27500 ، v ، الجودة إتش دي (hd).

وأضافت أن تردد قناة الملاعب الرياضية الآخر على عرب سات وكل الأقمار الصناعية هو التالي: 12523 ، 27500 ، sd1 ، v، والتردد الثالث كما يلي: 12034 والترميز 27499.

ولفتت إلى أن قناة الملاعب السودانية تعرض الساعات الراهنة مباراة الهلال والأشانتي كوتوكو، المريخ مع أنيمبا لحساب مواجهات دور التصفيات الثاني الذي يؤهل إلى مجموعات أفريقيا.

تردد قناة الملاعب السودانية الرياضية 2021

رابط قناة الملاعب السودانية مباشر:

وتعد قناة الملاعب الرياضية التابعة لشبكة تاسيتي الضخمة في السودان، أحد أشهر القنوات على مستوى البلاد، إذ تملك حقوق بث كل منافسات الدوري السوداني الممتاز واللقاءات كافة.

ويظهر على المحطة السودانية أفضل مقدمي البرامج الذين يرافقون الضيوف والمحللين للوقوف على تطورات الوضع الرياضي في البلاد، إذ لعبت دورًا مهما منذ انطلاقتها قبل سنوات.

وأصبحت قناة الملاعب الرياضية تملك منصات قوية على يوتيوب وفيسبوك، إذ اعتاد متابعوها على معرفة أخبار الأندية لا سيما القطبين المريخ والهلال والأندية المنافسة فور وقوع الحدث.

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