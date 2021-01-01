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شكوك حول إقامة لقاء ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري

الأربعاء 06 يناير 2021 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
شكوك حول إقامة لقاء ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري



وكالات / سما /

تحوم شكوك كبيرة بشأن إقامة مباراة ريال مدريد وأوساسونا، في موعدها المحدد سابقاً، وسط توقعات بسقوط الثلوج يومي الجمعة والسبت المقبلين.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، فيما يتواجد أوساسونا بالمرتبة ما قبل الأخيرة برصيد 14 نقطة.

وبحسب إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، فإن هناك قلق بشأن إقامة مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا يوم السبت القادم، بسبب توقعات حول تساقط الثلوج في اليومين اللذان يسبقان موعد المباراة، ضمن الجولة الـ18 لليجا.

وأضافت الإذاعة: “في أوساسونا يرون أنه من الصعب التكهن حول ما إذا كانت هناك إمكانية لإقامة المباراة، وفي الوقت الحالي يبدو أنّ التوقعات حول إقامتها هي سلبية”.

وربما لا يتمتع ملعب أوساسونا بجميع الإمكانيات التي تُخول له احتضان مباراة كرة القدم وسط تساقط الثلوج، ولذلك فإن مسؤولي النادي يرون بالفعل أنه ستكون هناك صعوبة في إقامة المباراة في موعدها الطبيعي.

#ريال مدريد #أوساسونا #الدوري الإسباني #الليغا

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