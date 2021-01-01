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صحيفة عبرية تزعم : السنوار يدعم هنية لرئاسة حماس للحفاظ على قوة غزة

الأربعاء 06 يناير 2021 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية تزعم : السنوار يدعم هنية لرئاسة حماس للحفاظ على قوة غزة



غزة / سما /

 ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، أن يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يدفع حاليًا إلى دعم إسماعيل هنية ليبقى رئيسًا للمكتب السياسي العام.

وبحسب الصحيفة، فإن السنوار يؤيد ترشيح هنية للحفاظ على مركز القوة السياسية لحماس في قطاع غزة، وعدم نقلها إلى خالد مشعل المرشح من جديد للعودة لرئاسة المكتب السياسي، ومحاولته إعادة هذه القوة للخارج.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك عامل رئيسي آخر يتمثل في كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، والتي لم تقرر بعد من ستدعم في الانتخابات الداخلية لحماس والتي ستجري قريبًا وتم تأجيلها عدة مرات بسبب أزمة كورونا.

ورجحت الصحيفة أنه بعد موقف السنوار، أن تدعم القسام، وكذلك أسرى حماس في السجون، باتجاه انتخاب هنية.

#السنوار #هنية #حماس #مشعل #انتخابات

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