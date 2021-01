"سي بي اس": رسالة صوتية مرعبة تهدد الولايات المتحدة.. والهدف "الانتقام لسليماني"

كشفت شبكة "سي بي إس" الأميركية، الأربعاء، أن رسالة صوتية "مرعبة" مصممة إلكترونيًا تلقتها أبراج مراقبة في عدد من المطارات في مدينة نيويورك وضواحيها.



والرسالة مفادها بأن "طائرة مدنية سوف تصطدم بمبنى الكونغرس الأميركي يوم الأربعاء (مع انعقاد جلسة الكونغرس) وذلك للانتقام من مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني".

وأضافت "سي بي إس" أنه جرى إبلاغ قادة البنتاغون والأجهزة الأمنية بهذا الحادث.

وذكرت شبكة الأميركية أن التسجيل الصوتي مصمم ومهندس إلكترونيًا ولا يقف وراءه أيُّ مشتبه فيه، فيما تجري السلطات تحقيقات واسعة.

ووفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، فإن التسجيل لا يستند إلى تهديدات جدية، وقد جرى إيصاله بعد اختراق أنظمة الاتصالات في عدد من أبراج المراقبة في مطارات نيويورك.

BREAKING: The FBI and FAA are looking into a breach of air traffic control frequencies after a threat was made about flying a plane into the Capitol tomorrow.



The threat is not considered credible, but the breach of aviation communications is alarming.



Here's @jeffpeguescbs pic.twitter.com/0vHZLxQhj7