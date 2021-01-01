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مصر.. حقيقة الطائرة القطرية الخاصة في مطار القاهرة

الثلاثاء 05 يناير 2021 10:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. حقيقة الطائرة القطرية الخاصة في مطار القاهرة



القاهرة /سما/

أكدت هيئة الطيران المدني المصرية، أن الطائرة التي أقلت الوفد القطري إلى القاهرة حاصلة على موافقة دبلوماسية.

وقال مصدر في الهيئة: "هناك نوعان من التصديقات التي تحصل عليها الطائرات، تصديق خاص من سلطة الطيران، وآخر دبلوماسي من وزارة الخارجية، وهذه الطائرة وقعت في نطاق التصديق الدبلوماسي".

وأضاف: "مصر أصدرت قرارا بوقف جميع الرحلات الجوية بين مصر وقطر وغلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية المسجلة بالطيران المدني القطري سواء بالعبور أو الهبوط في يوليو عام 2017".

وأوضح أنه "وخلال هذه الفترة كانت تسمح لشركات الطيران والطائرات غير المسجلة في قطر بالهبوط في مصر بعد الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الطيران المدني".

وتابع: "لا صحة لما يتم تداوله حول فتح مصر المجال الجوي أمام الطائرات القطرية، حيث لم يصدر حتى الآن أي قرار بشأن رفع الحظر عن الطيران القطري".

ووصل وفد قطري اليوم الثلاثاء، يضم 9 أفراد برئاسة وزير المالية القطري على متن طائرة خاصة إلى مطار القاهرة، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن الوفد وصل لافتتاح أحد الفنادق المملوكة لشركة قطرية على كورنيش نيل القاهرة.

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