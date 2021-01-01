نتيجة مباراة الأهلي وسونديب في دوري أبطال أفريقيا 2021

القاهرة / سما

أعلنت القناة الناقلة، عن رابط مشاهدة مباراة الأهلي وسونيديب بث مباشر اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021 ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا المؤهلة إلى دور المجموعات.

مباراة الأهلي وسونيديب مباشر تبث من ملعب النادي الرسمي (السلام) على قناة أون تايم سبورت إتش دي (ON Time Sports 1 HD) والمنصات الرياضية بصوت المعلق أيمن الكاشف.

ورغم صعوبة المهمة، إذ أن الأهلي فاز في لقاء الذهاب بهدف وحيد دون مقابل، إلا أن الجهاز الفني للفريق قرر منح راحة لعدد من أعمدة التشكيلة الأساسية على رأسهم الحارس أحمد الشناوي.

ويسعى حامل لقب النسخة الماضية من أبطال أفريقيا إلى مواصلة السير قدما نحو تحقيق البطولة العاشرة، إذ تطالب الجماهير المصرية والعربية بالتركيز جيدا لدى كل لاعبي الفريق وتجنب الاستهتار.

مباراة الأهلي وسونيديب مباشر:

ومن الأمور الإيجابية لصالح الأهلي، أن الفريق لم يخسر مطلقا تحت قيادة المدير الفني بيتسو موسيماني، لكنه تعادل مرتين في الدوري المصري، واحدة الموسم المنصرم فيما الثانية قبل أيام قليلة.

وانطلق الاستيديو التحليلي للقاء الأفريقي عبر أون سبورت بقيادة الإعلامي المخضرم أحمد شوبير مع ضيوفه المحللين، في حين من المنتظر أن يستعين بأحد خبراء التحكيم بعد نهاية وقت المباراة.

يشار إلى أن مباراة الأهلي اليوم ضد سونيديب تجري بالتزامن مع لقاءات أخرى في البطولة الأفريقية، إذ يلعب الرجاء الرياضي المغربي أمام تونغيث بطال السينغال وصن داونز مع غالاكسي.