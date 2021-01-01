  1. الرئيسية
  2. الرياضة

نتيجة مباراة الأهلي وسونديب في دوري أبطال أفريقيا 2021

الثلاثاء 05 يناير 2021 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتيجة مباراة الأهلي وسونديب في دوري أبطال أفريقيا 2021



القاهرة / سما

أعلنت القناة الناقلة، عن رابط مشاهدة مباراة الأهلي وسونيديب بث مباشر اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021 ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا المؤهلة إلى دور المجموعات.

مباراة الأهلي وسونيديب مباشر تبث من ملعب النادي الرسمي (السلام) على قناة أون تايم سبورت إتش دي (ON Time Sports 1 HD) والمنصات الرياضية بصوت المعلق أيمن الكاشف.

ورغم صعوبة المهمة، إذ أن الأهلي فاز في لقاء الذهاب بهدف وحيد دون مقابل، إلا أن الجهاز الفني للفريق قرر منح راحة لعدد من أعمدة التشكيلة الأساسية على رأسهم الحارس أحمد الشناوي.

ويسعى حامل لقب النسخة الماضية من أبطال أفريقيا إلى مواصلة السير قدما نحو تحقيق البطولة العاشرة، إذ تطالب الجماهير المصرية والعربية بالتركيز جيدا لدى كل لاعبي الفريق وتجنب الاستهتار.

مباراة الأهلي وسونيديب مباشر:

ومن الأمور الإيجابية لصالح الأهلي، أن الفريق لم يخسر مطلقا تحت قيادة المدير الفني بيتسو موسيماني، لكنه تعادل مرتين في الدوري المصري، واحدة الموسم المنصرم فيما الثانية قبل أيام قليلة.

وانطلق الاستيديو التحليلي للقاء الأفريقي عبر أون سبورت بقيادة الإعلامي المخضرم أحمد شوبير مع ضيوفه المحللين، في حين من المنتظر أن يستعين بأحد خبراء التحكيم بعد نهاية وقت المباراة.

يشار إلى أن مباراة الأهلي اليوم ضد سونيديب تجري بالتزامن مع لقاءات أخرى في البطولة الأفريقية، إذ يلعب الرجاء الرياضي المغربي أمام تونغيث بطال السينغال وصن داونز مع غالاكسي.

#الأهلي #سونيديب #بث مباشر #مباراة الأهلي مباشر #الأهلي مباشر #ماتش الاهلي مباشر #الأهلي وسونيديب مباشر #مباشر #قناة أون تايم سبورت #الاهلي ضد سونيديب #قناة الاهلي مباشر

الأكثر قراءة اليوم

ترامب : آمل أن يأتي مايك بنس من أجلنا.. آمل أن يأتي نائب الرئيس العظيم

سقوط شرط سعودي وراء إتمام المصالحة مع قطر .. فما هو ؟!

مشاهدة مباراة الوحدات والجزيرة بث مباشر في الدوري الأردني 2021

قيادي بـ"الشعبية": موافقة حماس على انتخابات متتالية ناتجة عن ضغوطات اقليمية

شاهد: "عناق حار" بين أمير قطر و محمد بن سلمان لدى وصوله مطار العلا السعودي

شاب يقتل أمه في جنين !

شاهد: قادة دول الخليج ومصر يوقعون على بيان العلا

الأخبار الرئيسية

860x484 (56)

طالع.. أبرز ما جاء في البيان الختامي للقمة الخليجية الـ41 بالسعودية

3

أ ف ب: شركة إسرائيلية ناشئة تحول رطوبة الجو في غزة إلى مياه شرب

شباب غزة

العمل بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن التسجيل لمشروع الـ1450 وظيفة مؤقتة

عاجل2

فيديو: استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته برصاص الاحتلال في بيت لحم

الرئيس عباس يرحب بقمة العلا ويشيد بجهود دولة الكويت

اعلان سما رسائل