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مشاهدة مباراة الوحدات والجزيرة بث مباشر في الدوري الأردني 2021

الثلاثاء 05 يناير 2021 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الوحدات والجزيرة بث مباشر في الدوري الأردني 2021



عمان / سما

أعلنت القناة الناقلة، عن رابط مشاهدة مباراة الجزيرة والوحدات بث مباشر اليوم الثلاثاء 5 يناير / كانون ثاني 2021؛ وذلك ضمن مواجهات الجولة 20 من دوري المحترفين الأردني.

مباراة الوحدات والجزيرة مباشر تبث الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الأردن من استاد عمان الدولي عبر قناة الأردنية الرياضية (Jordan Sport HD) بصوت أحمد الخلايلة.

ويسعى فريق الوحدات إلى الثأر من منافسه وحسم لقب دوري المحترفين، إذ تغلب عليه الجزيرة بهدف دون مقابل في مباراة الدور الأول أحرزه النجم علي علوان في الوقت القاتل.

وتعتبر هذه المواجهة الأهم في مرحلة الإياب بالدوري الأردني، إذ يتصدر الوحدات ترتيب المسابقة المحلية برصيد 47 نقطة بفارق تسع نقاط أمام الجزيرة صاحب المركز الثاني حاليا.

مباراة الجزيرة والوحدات مباشر:

وفاز الوحدات في 15 مباراة من أصل 19 خاضها في دوري المحترفين، وخسر مرتين إحداها أمام الجزيرة، فيما تعادل في لقاءين اثنين قبل أسابيع قليلة من نهاية دوري المحترفين.

أما الجزيرة الذي يتقاسم الترتيب الثاني مع الرمثا (20 مباراة)، فقد تفوق في 11 مواجهة من أصل 19، وتلقى الهزيمة ثلاث مرات، واحتكم إلى التعادل الإيجابي والسلبي 6 لقاءات.

وينتظر الوحدات مواجهتين قبل ختام الدوري الأردني أمام الصريح في الأسبوع الحادي والعشرين ثم الفيصلي، في حين يلاقي الجزيره منافسه الرمثا وشباب الأردن على التوالي.

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