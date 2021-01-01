الصحة الإسرائيلية: 8308 إصابة جديدة بكورونا و تطعيم 1.37 مليون

القدس المحتلة/سما/

سجلت 8308 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس الإثنين، فيما بلغت نسبة الفحوصات الموجبة 7.6%، وذلك في أعلى معدل قياسي يومي بالإصابات منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

ويواصل فيروس كورونا الانتشار وتسجيل معدل قياسي بالإصابات والفحوصات الموجبة، فيما تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى تشديد الإغلاق الذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام، على أن تستمر التقييدات المشددة لمدة أسبوعين.

بلغ إجمالي عدد المواطنين في البلاد الذين تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا 1.37 مليون حتى الآن، منهم 146 ألفا تلقوا التطعيم، أمس الإثنين، فيما من المتوقع أن تصل البلاد هذا الشهر شحنة تضم 6 مليون جرعة من لقاح "موديرنا"، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.