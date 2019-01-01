حماس: نحن أمام عدة خطوات لإنجاز ملف الانتخابات

الدوحة/سما/

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إننا أمام عدة خطوات لإنجاز ملف الانتخابات.

وأوضح النونو في تصريحات لإذاعة "صوت الأقصى" مساء الاثنين، أن أول هذه الخطوات إصدار المراسيم الرئاسية، ثم اللقاءات الفصائلية مع لجنة الانتخابات، ثم الحوار الوطني بين الفصائل، ثم الشروع في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بالآليات التي يتم التوصل إليها بين الفصائل.





ولفت إلى أنه ستكون هناك الكثير من اللقاءات الوطنية بنسبة كبيرة في القاهرة.

وبين أن رسالة هنية للرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات جاءت كخطوة على تحقيق الشراكة الوطنية ووحدة المؤسسة الوطنية الفلسطينية بمستوياتها الثلاث التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وذكر أن قضية القائمة الوطنية الموحدة هي جزء من النقاشات الوطنية، موضحا أنه من المبكر الحديث عن آلية مشاركة حماس في الانتخابات.

وأضاف النونو "نحن الآن في مرحلة الحوار مع الكل الفلسطيني ويجب علينا أن نخوض الحوارات ثم تتضح الرؤية بآلية المشاركة"

ونبه إلى أن تهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات هي إحدى الخطوات المهمة التي جرى مناقشتها.

ولفت إلى أن هناك توافقات لحل القضية، مشيرًا إلى لقاءات وطنية ستعقد بعد إصدار مراسيم الانتخابات.

وأردف النونو أنه "عندما أعربت عدة دول لضمانتها على إجراء الانتخابات بالتتابع وافقت حماس على ذلك".

وأوضح أنه عندما تقدم 4 دول على مستوى الإقليم والعالم ليكونوا جاهزين لضمان إجراء الانتخابات مع توفر الإرادة الفلسطينية لإنهاء الانقسام، فإن الضمان الأساسي هو الشعب الفلسطيني.

ووفق المستشار الإعلامي لهنية "ما يهمنا أن تكون المؤسسة القيادية الفلسطينية قائمة على أساس الوحدة والنزاهة وألا يكون هناك مجال للعودة إلى الانقسام".

وأشار إلى زيارة لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر لعقد لقاء وطني وترتيب مواعيد الانتخابات ونضع الآليات التي ستجرى عليها بالتوافق.

وبين النونو أنه تم الاتفاق في 2019 على قاعدة التمثيل النسبي الكامل وتم التوافق على جملة من الآليات وتسليمها لناصر.