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شاب يقتل أمه في جنين !

الثلاثاء 05 يناير 2021 05:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاب يقتل أمه في جنين !



جنين/سما/

عُثر، مساء يوم الإثنين، على جثة امرأة تبلغ من العمر 47 عاما، داخل شقة سكنيّة في مدينة جنين، بالضفة الغربية المحتلّة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحافيّ: "بناء على بلاغ ورد إلى غرفة عمليات الشرطة حول العثور على جثة مواطنة في إحدى الشقق داخل عمارة سكنية في مدينة جنين، تحركت قوة من الشرطة والإسعاف للمكان، حيث تبين أن الجثة تعود لمواطنة تبلغ من العمر 47 عاما".


وأضاف ارزيقات أن "النيابة العامة باشرت التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ملابسات الوفاة".

وأشار ارزيقات إلى أن "النيابة أتمت إجراءات الكشف والمعاينة وفقا للأصول، وأمرت بتحويل الجثة لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية عليها".

وفي وقت لاحق، أعلن ارزيقات، "أنه بعد البحث والتحري وجمع المعلومات من قبل فرع المباحث العامة لتحديد هوية المشتبه به بالقتل، والذي تبين أنه ابن المجني عليها، تم رصده أثناء تواجده في إحدى المحال التجارية وسط مدينة جنين، وعليه تحركت قوة من المباحث العامة إلى مكان تواجده وتمكنت من إلقاء القبض عليه، مضيفا أن الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق لمعرفة ظروف الحادثة".

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