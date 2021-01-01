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أول تعليق من اسرائيل على تقدم جهود المصالحة بين السعودية وقطر

الثلاثاء 05 يناير 2021 05:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من اسرائيل على تقدم جهود المصالحة بين السعودية وقطر



القدس المحتلة/سما/

ذكرت  وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، إن استئناف العلاقات بين قطر والسعودية بوساطة أمريكية، "يمثل ضربة قاسية لإيران وإنجاز للولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية".

وقالت (القناة 13) الإسرائيلية، أن عودة قطر لحضن دول الخليج يشكل تغييراً في السياسة وموقف مناهض لإيران.


وأضافت: بأن طهران غير راضية عن الخطوة القطرية وهي مصممة على تعزيز العلاقات مع مؤيديها في المنطقة: (حزب الله) في لبنان، والحوثيين في اليمن، والجهاد الإسلامي في غزة.

وأفاد الديوان الأميري القطري، بأن أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، سيترأس وفد بلاده للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي غداً الثلاثاء، في السعودية.

يأتي ذلك، بعدما أعلن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، مساء اليوم الاثنين، عن فتح الأجواء والحدود الجوية والبرية بين قطر والسعودية، اعتبارًا من مساء اليوم.

وأعلن الوزير، بأن أمير الكويت، أجرى اتصالين مع أمير دولة قطر، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، من أجل توقيع بيان قمة العلا.

من جهته، قال ولي العهد السعودي: إن قمة مجلس التعاون، ستكون جامعة للكلمة وموحدة للصف.


 

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