مشهد "ده هاني" يشعل مواقع التواصل وأروى جودة تعلق على السخرية من موقف إياد نصار.. فيديو

وكالات

أشعل مشهد "ده هاني" من مسلسل "هذا المساء" مواقع التواصل الاجتماعي في مصر يوم الاثنين.

ويظهر الفنان إياد نصار يقوم بدور (أكرم) مع الفنانة أروى جودة (نائلة) خلال المشهد برفقة الفنان محمد سليمان الذي ظهر بدور (هاني).

وخلال المشهد يعود أكرم إلى منزله ليجد زوجته نائلة وهاني وهما قادمان من الدور العلوي من غرفة النوم، ليظهر الغضب الشديد على أكرم.



وسأل إياد نصار خلال المشهد زوجته ومحمد سليمان بطريقة عنيفة قائلا، "إنت بتعمل إيه فوق ويكرر السؤال"، ليرد عليه هاني قائلا، "فيه أيه يا أكرم".

وتتدخل زوجة إياد نصار خلال المشهد قائلة، "إنت سامع نفسك بتقول إيه.. إنت عارف ده مين.. ده هاني".



وأضافت موجهة حديثها لإياد نصار، "إنت المفروض تقعد في بيت مامتك لحد أعصابك ما تهدى.. ارجع بيت مامتك".

المشهد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي ساخرين من موقف إياد نصار، حيث قال أحد رواد موقع فيسبوك ويدعى خالد محسن، "أيوه يعني جوزها ده يقربلها أيه عشان يسألها سؤال زي ده.. وبعدين ده هااني.. يعني دونت ووري".

وقال مغرد على موقع تويتر ساخرا، " أنا لو أعرف أنه هاني مكنتش انفعلت على فكره".

أنا لو اعرف انه هاني مكنتش انفعلت علي فكره pic.twitter.com/wDXfTPYOzE — '٣ (@_mennaahhmed) January 4, 2021



وغرد آخر مرفقا صورة من المشهد قائلا، " ده هاني نفسه أتخض من البجاحة".

ده هاني نفسه أتخض من البجاحه pic.twitter.com/0lOqGKyqPv — ⲘⲞⲎⲀⲘⲘⲈ???? ⲎⲈⲚꞄⲨ ™???? (@Mohamed49306692) January 5, 2021



أروى جودة تعلق على مشهد "ده هاني"

قالت الفنانة، أروى تعليقا على المشهد: "أنا عمالة أضحك من بعد ما رأيت ذلك وبصراحة ده يعتبر أفضل حاجة حصلت لي من فترة كبيرة".



وأضافت: "هذا العمل يعد من أقرب الأعمال إلى قلبي ومبسوطة بالعمل مع المخرج المتميز تامر محسن الذي حرص على ظهور العمل في أفضل صورة، والاهتمام بكل تفاصيله بالإضافة إلى جميع الأشخاص الذين شاركوني فيه، وفقا لموقع "اليوم السابع".

مسلسل "هذا المساء" نافس على الفضائيات خلال موسم رمضان 2017 ، قصة وإخراج تامر محسن، وشارك فى بطولته بجانب أروى جودة كل من إياد نصار، وحنان مطاوع، ومحمد فراج، وأحمد داوود، وهاني عادل، وسمر مرسي، وعدد آخر من الفنانين