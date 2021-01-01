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فراس ملحم يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس محافظاً لسلطة النقد

الإثنين 04 يناير 2021 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
فراس ملحم يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس محافظاً لسلطة النقد



رام الله / سما /

أدى الدكتور فراس ملحم، مساء اليوم الاثنين، اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، محافظا لسلطة النقد، وذلك عبر تقنية (فيديوكونفرنس).

كما أدى محمد مناصرة اليمين القانونية أمام الرئيس عباس، نائبا لمحافظ سلطة النقد. بحسب الوكالة الرسمية للانباء

وامس الاحد، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية،  بأن المحافظ عزام الشوا، قدّم استقالته من منصبه للرئيس محمود عباس، كمحافظ لسلطة النقد لأسباب شخصية، وقبِلها الرئيس.

وأضافت في منشور عبر حسابها على (فيسبوك): بأن الشوا شكر الرئيس عباس، على "رعايته الكريمة وتوجيهاته الحكيمة خلال رئاسته لسلطة النقد، على مدار الخمسة أعوام الأخيرة".
 

#فراس ملحم #سلطة النقد

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