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تردد قناة مودرن ألوان Modern Alwan الجديد 2021 على النايل سات

الإثنين 04 يناير 2021 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
تردد قناة مودرن ألوان Modern Alwan الجديد 2021 على النايل سات



القاهرة / سما

أعلنت مصادر تقنية، عن تردد قناة مودرن ألوان Modern Alwan الجديد 2021 على النايل سات؛ لمشاهدة أحدث المسلسلات التركية والهندية الجديدة عبر الشاشة في المنزل مجانا.

وقالت المصادر التقنية إن تردد قناة مودرن ألوان 2021 على نايل سات 7 غرب هو كما يلي: 11411، الاستقطاب أفقي h، معدل الترميز 27500، لافتة إلى أن ضبطه لا يستغرق وقتًا.

وأشارت إلى أن باقة من القنوات التركية والعربية سيتم تنزيلها على تلفازك، بمجرد كتابة تردد قناة مودرن ألوان التي تبث المسلسلات مدبلجة إلى اللغة العربية؛ للجمهور في الوطن العربي.

ومن أبرز المسلسلات التي حازت على اهتمام الجمهور العربي تحديدًا في مصر، مسلسل حب الإيجار، قيامة أرطغرل، جسور والجميلة، التي عرضت على قناة مودرن ألوان مترجمة للعربية.

وأصبحت المسلسلات المدبلجة تحقق مشاهدات عالية جدا وقبولا كبيرا لدى المتابعين العرب، لذا عملت بعض المنصات الإلكترونية على توفير الحلقات كاملة وتقديمها لهم باشتراك مالي.

واشتكى مشاهدو قناة مودرن ألوان من قيامها بعرض الأفلام مترجمة إلى العربية على الشاشة؛ لقراءتها من قبلهم، الأمر الذي يستغرق وقتا أطول ويضيع متعة مشاهدة اللقطات الجديدة.

ودعت المصادر، المشاهدين كافة إلى ضبط تردد قناة مودرن ألوان الجديد 2021؛ كونها توقفت عن البث بالترددات القديمة منذ عدة أيام؛ بسبب حرصها على رفع جودة الصورة القديمة.

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