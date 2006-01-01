ليبيا .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 برقم الجلوس والقيد

ليبيا / سما

ننشر لكم متابعينا، رابط نتائج الشهادة الإعدادية 2019 - 2020 في ليبيا؛ تمهيدًا للإعلان عن النتيجة النهائية الساعات القليلة القادمة من وزارة التعليم الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وقالت وزارة التعليم في تصريح مقتضب إنه يمكن معرفة نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية (التعليم الأساسي) للعام الدراسي 2020 عن طريق زيارة الرابط الموثوق المرفق هنا في الأسفل.

وحسب التعليم الليبية، فإن إعلان نتائج الشهادة الإعدادية لن يكون قبل الساعة 02:00 من مساء يوم الثلاثاء الخامس من كانون ثاني / يناير 2021، داعية لعدم الالتفات إلى التسريبات الحالية.

وأفادت الوزارة بأن مؤتمر صحفي سيعقد في ذلك التوقيت بمقر الكلية التقنية الإلكترونية بالعاصمة طرابلس؛ للإعلان أيضا عن أسماء العشرة الأوائل في امتحان الشهادة الثانوية العامة الأخير.

رابط نتائج الشهادة الإعدادية 2020: اضغط هنا

ودعت التعليم الليبية، جميع الإعلاميين ووسائل الإعلام التي ترغب في تغطية وقائع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية وأوائل الثانوية؛ للتواصل مع مدير مكتب التواصل والإعلام بالوزارة.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لدى الوزارة على قدم وساق؛ لإجراء اختبارات الدورة الثانية من الشهادة الثانوية في القاعات المدرسية بمحافظات ليبيا، خلال الفترة القريبة القادمة.

وحرصت مسؤولو قطاع التعليم بالوزارة على الكشف عن نتائج الشهادة الإعدادية 2020 مطلع العام الجديد؛ كي يتسنى لهم التحضير جيدا للمرحلة المقبلة والإكمال في الدور الثاني والثالث.