  1. الرئيسية
  2. سيارات

ليبيا .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 برقم الجلوس والقيد

الإثنين 04 يناير 2021 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبيا .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 برقم الجلوس والقيد



ليبيا / سما

ننشر لكم متابعينا، رابط نتائج الشهادة الإعدادية 2019 - 2020 في ليبيا؛ تمهيدًا للإعلان عن النتيجة النهائية الساعات القليلة القادمة من وزارة التعليم الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وقالت وزارة التعليم في تصريح مقتضب إنه يمكن معرفة نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية (التعليم الأساسي) للعام الدراسي 2020 عن طريق زيارة الرابط الموثوق المرفق هنا في الأسفل.

وحسب التعليم الليبية، فإن إعلان نتائج الشهادة الإعدادية لن يكون قبل الساعة 02:00 من مساء يوم الثلاثاء الخامس من كانون ثاني / يناير 2021، داعية لعدم الالتفات إلى التسريبات الحالية.

وأفادت الوزارة بأن مؤتمر صحفي سيعقد في ذلك التوقيت بمقر الكلية التقنية الإلكترونية بالعاصمة طرابلس؛ للإعلان أيضا عن أسماء العشرة الأوائل في امتحان الشهادة الثانوية العامة الأخير.

رابط نتائج الشهادة الإعدادية 2020: اضغط هنا

ودعت التعليم الليبية، جميع الإعلاميين ووسائل الإعلام التي ترغب في تغطية وقائع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية وأوائل الثانوية؛ للتواصل مع مدير مكتب التواصل والإعلام بالوزارة.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لدى الوزارة على قدم وساق؛ لإجراء اختبارات الدورة الثانية من الشهادة الثانوية في القاعات المدرسية بمحافظات ليبيا، خلال الفترة القريبة القادمة.

وحرصت مسؤولو قطاع التعليم بالوزارة على الكشف عن نتائج الشهادة الإعدادية 2020 مطلع العام الجديد؛ كي يتسنى لهم التحضير جيدا للمرحلة المقبلة والإكمال في الدور الثاني والثالث.

#ليبيا #وزارة التعليم الليبية #نتائج الشهادة الإعدادية 2020 #نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 #العشرة الأوائل #الشهادة الثانوية 2020 #رابط نتيجة الشهادة الإعدادية #رابط نتائج الشهادة الإعدادية

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتائج القبول ضمن قناة التعليم الموازي 2021 في العراق

صحيفة اسرائيلية: لهذا السبب.. الرئيس عباس يطالب باستئناف المفاوضات مع إسرائيل في أقرب وقت

صحة غزة تعلن موعد وصول لقاح فيروس "كورونا" إلى فلسطين..

تسريب مكالمة ترامب يُحدث هزة بواشنطن

أبو حسنة : إجراءات جديدة في الأونروا بشأن المساعدات الغذائية وهي كالتالي ..

وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود .. السيرة الذاتية (صورة)

ايران: مشروع قانون ملزم يحدد موعدا نهائيا للقضاء على إسرائيل خلال هذه الفترة ..

الأخبار الرئيسية

78

غزة: هيئة حقوقية تصدر تصريحاً بشأن منعها زيارة محتجزين من عائلة البيوك بنظارة شرطة خانيونس

تفاصيل اجتماع الرجوب وسفير مصر في رام الله: ملتزمون بما تم الاتفاق عليه مع حماس!

ابو حسنة يكشف عن موعد صرف رواتب موظفي الأونروا ..

الجهاد الاسلامي : الاتفاق بين حماس وفتح "خارج ما اتفق عليه بلقاء الأمناء"

تسجيل 20 حالة وفاة و1009 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل