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بث مباشر : تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD SPORTS 1 HD الجديد 2021

الإثنين 04 يناير 2021 12:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بث مباشر : تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD SPORTS 1 HD الجديد 2021



الرياض / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD SPORTS 1 HD الجديد 2021، الناقلة لمباراة الشباب ضد الاتحاد السعوديين لحساب إياب نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال.

وقالت المصادر الرياضية إن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 الأولى المفتوحة الجديد 2021 على نايل سات هو كالتالي: 12226، الاستقطاب أفقي h، موضحة أن معامل الترميز المعمول فيه حاليا 27500.

وحسب المصادر نفسها، فإن تردد قناة AD SPORTS 1 HD على عرب سات بدر 6 هو كما يلي: 11804 والاستقطاب أفقي ومعامل الترميز 27500، مبينة أنها متاحا مجانا على الرسيفر العادي.

وأشارت إلى أنه يمكن مشاهدة قناة أبو ظبي الرياضية بث مباشر مجانا على موقعها الإلكتروني أو تحميل التطبيق الخاص بها؛ لمتابعة المواجهة السعودية في كأس الأمير محمد السادس المقامة في الإمارات.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD SPORTS 1 HD

رابط قناة أبو ظبي الرياضية مباشر: اضغط هنا

وبثت القناة الإماراتية المختصة الليلة، تغطية خاصة للأحداث والتقارير التي تسبق موقعة الشباب والاتحاد، إذ تخلل الاستيديو التحليلي أخبار وصور واستفتاء ومقاطع فيديو خاصة تستعرض تفاصيل وأهمية الحدث.

كما تحدثت القناة عن حظوظ الاتحاد والشباب في الوصول إلى نهائي البطولة العربية 2021، في المقابل خصصت جزءًا كبيرا لمناقشة مواجهة الإسماعيلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي بنصف النهائي.

يُذكر أنه يمكن ضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2021؛ إذ تبث المحطة جميع منافسات الدوري الإماراتي لكرة القدم وكل المنافسات الخليجية للألعاب الرياضية كافة إلى جانب أخبار الأندية العربية والعالمية.

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