وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود .. السيرة الذاتية (صورة)

الرياض / سما

أعلنت مصادر رسمية سعودية، يوم السبت 3 يناير 2021، عن وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود، لافتة إلى أنه سيتم تشييعه ودفن جثمانه غدا.

وأكدت المصادر الرسمية خبر وفاة الأمير خالد بن فيصل آل سعود، مشيرة إلى أن الصلاة على جثمانه ودفنه سيتم يوم الإثنين 4 كانون ثاني / يناير 2020. وفق الديوان الملكي.

بدوره، كتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبد العزيز في تغريده على تويتر: اللهم ارحم عبدك خالد بن فيصل بن سعد واغفر له وأسكنه فسيح جناتك إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

إنا لله وإنا إليه راجعون..

انتقل الى رحمه الله تعالى صاحب السمو الأمير #خالد_بن_فيصل_بن_سعد الأول، خالص العزاء والمواساة لذويه ونسأل المولى تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. pic.twitter.com/6FsYeMzAE9 — تاريخ آل سعود Alsaud History (@Alsaud_History) January 3, 2021

من هو الأمير خالد بن الفيصل السيرة الذاتية:

يذكر أن خالد هو حفيد الأمير سعد الأول بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود "رحمه الله"، والأخير يكون الأخ الشقيق للملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية.

من جانبه، قال المستشار تركي آل شيخ: خالص العزاء لاخي الأمير تركي بن خالد في وفاة والده سمو الأمير خالد بن فيصل بن سعد آل سعود ... رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

من جهته، تقدم رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان، نيابة عن جميع أعضاء المجلس والأسرة الشبابية، بالتعازي إلى خادم الحرمين وولي العهد بوفاة الأمير خالد بن فيصل.

وقال نادي الشباب: نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواسا إلى أبناء الأمير خالد بن فيصل بن سعد، تركي ونايف وسلمان، في وفاته، سائلة الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.

وكان شهر ديسمبر / كانون الأول قد شهد الإعلان عن حالتي وفاة في صفوف العائلة الحاكمة بالسعودية، إذ انتقلت إلى رحمة الله الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

كما توفيت والدة الأمير متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز بتاريخ الرابع والعشرين من الشهر المنصرم، فيما تمت الصلاة عليها وتشييع جثمانها ودفنه في اليوم التالي.