تردد قناة شام اف ام الجديد 2021 على نايل سات وإذاعة الراديو

دمشق / سما

أعلنت مصادر تقنية، يوم الأحد 3 يناير / كانون ثاني، عن تردد قناة شام إف إم على نايل سات وترددات إذاعة الراديو الجديد 2021 في جميع مناطق سوريا، داعية المتابعين إلى الإسراع في ضبطه.

وقالت المصادر التقنية إن تردد قناة شام اف ام الجديد 2021 على النايل سات القمر الصناعي الأشهر في سوريا هو كالتالي: 12437 v 12457، موضحة أنه يمكن استقباله عبر التلفاز.

وأشارت المصادر إلى أن هناك رابط بث مباشر لمشاهدة قناة شام اف ام عن طريق الإنترنت من أي مكان في العالم، مبينة أنه متاح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للمحطة السورية.

تردد اذاعة شام اف ام في المنطقة الجنوبية والشمالية: 92.3

تردد راديو شام اف ام في المنطقة الوسطى: 95.3

تردد إذاعة شام اف ام في المنطقة الساحلية: 101.8





ويتضمن موقع شبكة شام اف ام العديد من الزوايا، الأولى تحتوي على ترددات القناة والإذاعة بجميع مناطق سوريا، والثانية على اليسار خدمة البث المباشر للراديو والتلفزيون.

كما تنشر شام اف ام على الموقع الإلكتروني، مستجدات الأحداث في المحافظات السورية سواء المحلية أو الرياضية والثقافة والفن والتغطيات الميدانية وأهم الملفات اليومية والطقس.

ويستضيف راديو شام اف ام أسبوعيا، نخبة من أبرز الفنانين والمخرجين والمشاهير في سوريا، وتجري لقاءات مباشرة مع المسؤولين في كل القطاعات الحكومية التي تهم المواطنين.