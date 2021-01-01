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مدير مستشفى الاوروبي يكشف عن معدل وفيات كورونا في قطاع غزة

السبت 02 يناير 2021 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير مستشفى الاوروبي يكشف عن معدل وفيات كورونا في قطاع غزة



غزة / سما /

قال مدير مستشفى غزة الأوروبي، د. يوسف العقاد، إن أثراً إيجابياً، نتج عن إغلاق يومي الجمعة والسبت، و"هذا ما شهدناه من تسطيح لمنحنى تفشي الوباء".

وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس)، بأن هناك استقراراً داخل المستشفى في ظل حالة السيطرة، خاصة في ظل تراجع عدد الحالات الخطرة، مقارنة بالأشهر الماضية.

وقال العقاد: إن عدد الحالات المنومة داخل المستشفى 130 حالة موزعة على أسرة العناية المركزة وباقي الأقسام، مشيراً إلى أنه فيما يخص ارتفاع أعداد الوفيات بسبب الفيروس، فإن الأمر طبيعي، مقارنة بأعداد الإصابات وفق معادلة النسبة والتناسب.

وشدد على أن نسبة الوفيات العالمية، تبلغ 3.8%، أما في غزة لم يتجاوز المعدل 1%، ومقارنة مع دول العالم والمحيط نعد الأكثر استقراراً.

وحذر العقاد من الأسوء خلال كانون الثاني/ يناير الجاري، متوقعاً ارتفاع أعداد المصابين، "لذلك نطالب المواطنين بعدم التراخي، والحفاظ على إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي".

وأكد بأن وزارة الصحة، رفعت كفاءة محطات الأكسجين، حيث أصبحنا ننتج 4000 لتر في الدقيقة من 800 لتر بالدقيقة، ونجهز محطة أخرى بقدرة 2600 لتر أكسجين.

وقال مدير المستشفى الأوروبي: إن "هناك وعوداً حقيقية خلال الربع الأول من العام حتى آذار/ مارس، بتوفير اللقاح، والوزارة جهزت خطة للبدء بالتوزيع من الفئات الأخطر فالأقل خطر".
 

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