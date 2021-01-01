قيادي بحماس يكشف كواليس موافقة حركته على اجراء الانتخابات.. وهذا المطلوب من ابو مازن

رام الله / سما /

تحدث القيادي بحركة حماس، الوزير السابق، وصفي قبها، اليوم السبت، عن اخر التطوارات المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية والانتخابات وذلك بعد موافقة حماس على اجرائها بالتتالي.

قال قبها في تصريحات صحفية: "يُنتظر من الرئيس إعطاء الموافقة للوسطاء، بأنه سيقوم بإصدار المراسيم الثلاثة المطلوبة، في توقيتاتها المطلوبة، وطمأنة حركة حماس من خلال رسالة رسمية، حول ذلك قد تصلها خلال الأيام المقبلة".



و كشف قبها عن تدخل دول عربية وإسلامية وصديقة- وهي معروفة بمواقفها الإيجابية من القضية الفلسطينية- وقد يكون الحديث عن مصر، وتركيا، وروسيا، وقطر، والأردن، لأن حركة (فتح) أعلمت عواصم هذه الدول، بأن المشكلة مع حماس تعقدت، فتواصلت هذه الدول مع ممثلي الحركة، الأمر الذي أفضى بأن تتراجع الحركة عن شرط التزامن لإجراء الانتخابات للمؤسسات الثلاث المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، على أن تُجرى بالتتابع، وخلال فترة زمنية مسقوفة بستة أشهر، كما كان متفقاً في السابق.



ونوه الى أن حماس طلبت ضمانات من الدول الوسيطة التي استعدت لذلك، بضمان إجراء الانتخابات بالتتابع، وعلى مراحل ثلاث، وتضمّن إجراء هذه الانتخابات في ظروف وأجواء ومناخات مناسبة، كما تضمن العدالة للجميع بالتحرك والعمل، وتعهد الوسطاء بضمان نزاهة الانتخابات من خلال الإشراف عليها بحيادية، وعليه قبلت (حماس) ذلك من أجل تحقيق مطالب الشعب، بضرورة تجديد الشرعيات بظروف عادلة ومناسبة".



وأضاف قبها، "لا يخفى على الجميع، أن حركة حماس تُصر على المصالحة، وهي هدف لا يمكن لها أن تحيد عنه، وستبذل كل ما بوسعها؛ لتذليل العقبات في طريق تحقيقها، وإنجاز الوحدة الوطنية".



وأشار إلى أن حماس لديها تجربة سابقة من ضرورة وواجبية توفير الأجواء والمناخات؛ لتحقيق الانتخابات بشفافية ومهنية.



وتابع: "عندما أصرّت فتح على إجراء الانتخابات بالتتابع، وجاء انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وجدت فتح بفوزه نافذة أمل لإخراج المنطقة من الجمود، وقامت السلطة بالتراجع عن مواقفها من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، وخاصة التنسيق الأمني- الذي في تقديري لم يتوقف، وإنما بهتَ قليلاً- فأصبحت هناك بالفعل عقبات حقيقية في طريق المصالحة".



ولفت قبها إلى أن العديد من الدول والشخصيات، حاولت التوسط، ومع مغادرة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وأمين سرها اللواء جبريل الرجوب، أرض الوطن، كانت هناك لقاءات مكثفة لتجاوز العقبات؛ حيث لم تكن هذه العقبات إجرائية أو فنية بقدر ما هي جوهرية، بضرورة التوافق عليها، وفق ما شدد.



وأكد أن حركة حماس، استمرت بطرق باب المصالحة، لأنها الصخرة التي ستتحطم عليها كل المؤامرات.



وحول طبيعة الانتخابات، قال قبها: "ستكون بالنظام النسبي الكامل، حيث أن الأطراف قد اتفقت على ذلك في السابق، وتبقى المصلحة الوطنية العليا، هي التي ستحدد شكل الانتخابات القادمة سواءً أكان بقوائم مختلفة، أو من خلال قائمة وطنية موحدة، أو من خلال تحالفات فصائلية".



ورأى، أن الحديث عن ذلك سابق لأوانه الآن حتى يتم إصدار المراسيم المطلوبة، حيث يؤمل من الانتخابات تجديد الشرعيات، وتصويب العلاقات الوطنية، وتحديد بوصلة المشروع الوطني وفق رؤى سياسية متوافق عليها، وليس وفق الاستفراد.



وأكد قبها على أهمية أن تكون الشراكة السياسية الكاملة، هي أساس وثابت عند الجميع، بغض النظر عن من يفوز في هذه الانتخابات، فالقضية الفلسطينية، بحاجة إلى جهد الجميع ولابد من أن تتكامل هذه الجهود، والجميع في مركب واحد، ورصاص الاحتلال لا يُفرق.

