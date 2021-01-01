أبو عيطة: "فتح" انطلقت من رحم شعبنا ولا يستطيع أحد تجاوزها

غزة / سما /

قال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عيطة، مساء يوم السبت، إنّ "حركة فتح انطلقت من رحم ومعاناة الشعب الفلسطيني، دون أجندة ترتيب مع أي جهات دولية أو عربية".

وأضاف أبو عيطة، خلال حديثه (لتلفزيون فلسطين) أن حركة فتح موجودة في كل بيت فلسطيني و أسير وجريح وشارع وقرية وانطلقت من مخيمات الضفة الغربية وغزة ومخيمات الخارج، ولا يستطيع أحد تجاوزها أو إنهاءها، بل بالعكس كل يوم هي تكبر ويتصلب قوامها، ويشتد عودها أكثر".

وتابع: "الشيء الوحيد الذي يشبه حركة فتح هو الشعب الفلسطيني فهم بتضحياتها صورة مصغرة عنه، وهي تشكل كافة أطيافه وأنواعه".

وأشار إلى أنّ حركة فتح لم تتلقي دعم سوى من كوادرها وقيادتها الذين كانوا يتبرعون من مرتباتهم الشهرية لصندوق الثورة الفلسطينية حتى تمكنت من هذه الانطلاقة .

واختتم أبو عيطة حديثه بالقول: "تعاهد الشعب الفلسطيني أنّ تستمر فتح في المضي على طريق الثورة والشهداء حتى تتمكن من تحقيق حلم الشهداء والشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".