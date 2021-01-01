  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو عيطة: "فتح" انطلقت من رحم شعبنا ولا يستطيع أحد تجاوزها

السبت 02 يناير 2021 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عيطة: "فتح" انطلقت من رحم شعبنا ولا يستطيع أحد تجاوزها



غزة / سما /

قال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عيطة، مساء يوم السبت، إنّ "حركة فتح انطلقت من رحم ومعاناة الشعب الفلسطيني، دون أجندة ترتيب مع أي جهات دولية أو عربية".

وأضاف أبو عيطة، خلال حديثه (لتلفزيون فلسطين) أن حركة فتح موجودة في كل بيت فلسطيني و أسير وجريح وشارع وقرية وانطلقت من مخيمات الضفة الغربية وغزة ومخيمات الخارج، ولا يستطيع أحد تجاوزها أو إنهاءها، بل بالعكس كل يوم هي تكبر ويتصلب قوامها، ويشتد عودها أكثر".

وتابع: "الشيء الوحيد الذي يشبه حركة فتح هو الشعب الفلسطيني فهم بتضحياتها صورة مصغرة عنه، وهي تشكل كافة أطيافه وأنواعه".

وأشار إلى أنّ حركة فتح لم تتلقي دعم سوى من كوادرها وقيادتها الذين كانوا يتبرعون من مرتباتهم الشهرية لصندوق الثورة الفلسطينية حتى تمكنت من هذه الانطلاقة .

واختتم أبو عيطة حديثه بالقول: "تعاهد الشعب الفلسطيني أنّ تستمر فتح في المضي على طريق الثورة والشهداء حتى تتمكن من تحقيق حلم الشهداء والشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

#فايز ابو عيطة #حركة فتح

الأكثر قراءة اليوم

تردد قناة دي دبليو DW عربية الألمانية الجديد 2021 على نايل سات (شاهد)

إجابات امتحان اللغة الإنجليزية للدورة التكميلية 2020 توجيهي التكميلي في الأردن

ترددات القنوات السورية الجديدة 2021 تردد قناة سوريا دراما

الكشف عن موعد وصول لقاح فيروس كورونا الى قطاع غزة

الرئاسة الفلسطينية تصدر بيانا هاما بعد تسلم الرئيس رسالة خطية من هنية حول إنهاء الانقسام

تردد قناة تلفزيون السودان Sudan TV الجديد 2021

شاهد .. سبب وفاة الراوي سعد طليحان الشمري أبو دحام

الأخبار الرئيسية

الرجوب يتحدث عن المصالحة الفلسطينية: اتفاقنا مع حماس لن يكون تحت الطاولة!

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 409 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

غزة: الشرطة توضح بشأن اعتقال أربعة مواطنين من إحدى العائلات بخانيونس

خرق وعده وحطم “دفيئة الجيش”.. هآرتس تتساءل: هل بقي لـ”الطيب” غانتس شيء يفعله؟

هنية

الديمقراطية تكشف تفاصيل رسالة هنية لـ "حواتمة" بشأن موافقة حماس على إجراء الانتخابات

اعلان سما رسائل