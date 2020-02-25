  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى: الأسير جبريل زبيدي يواصل اضرابه عن الطعام منذ 21 يوما

السبت 02 يناير 2021 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: الأسير جبريل زبيدي يواصل اضرابه عن الطعام منذ 21 يوما



رام الله / سما /

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، بأن الأسير جبريل الزبيدي /34 عاما/ من مخيم جنين، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ21 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري التعسفي.

ولفت رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، إلى أن الأسير زبيدي يقبع في زنزانة انفرادية بقسم رقم 10 بسجن مجيدو، واعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتاريخ 25/2/2020 وحكم عليه بالسجن 10 أشهر وغرامة 2000 شيقل، وكان من المقرر الافراج عنه بتاريخ 17/12/2020، إلا أنه فوجئ بإحضار مذكرة اعتقال إداري له لمدة 6 أشهر يوم الافراج عنه.

وأضاف أبو بكر أن الأسير الزبيدي يعاني من ظروف قاسية وصعبة في الزنازين حيث تم سحب جميع الأجهزة الكهربائية والمقتنيات الشخصية منه، ولا يتم اعطاءه حتى ملابس داخلية، كما تجري إدارة السجن تفتيشات مستمرة ومستفزة بحقه على مدار الساعة.

وقال إنه يعاني بعد 21 يوما من الاضراب من ألم بالمفاصل والعظام وأزمة بالتنفس وقد خسر من وزنه 6 كيلوجرامات حتى الآن.

يُشار إلى أن الأسير الزبيدي أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال 12 عاما بشكل متواصل، وأُفرج عنه عام 2016، وهو متزوج وأب لطفلين، وهو شقيق الأسيرين زكريا وداوود الزبيدي.

#هيئة الأسرى #السجون الاسرائيلية #اضراب عن الطعام #الاعتقال الاداري

الأكثر قراءة اليوم

تردد قناة دي دبليو DW عربية الألمانية الجديد 2021 على نايل سات (شاهد)

إجابات امتحان اللغة الإنجليزية للدورة التكميلية 2020 توجيهي التكميلي في الأردن

ترددات القنوات السورية الجديدة 2021 تردد قناة سوريا دراما

الكشف عن موعد وصول لقاح فيروس كورونا الى قطاع غزة

الرئاسة الفلسطينية تصدر بيانا هاما بعد تسلم الرئيس رسالة خطية من هنية حول إنهاء الانقسام

تردد قناة تلفزيون السودان Sudan TV الجديد 2021

شاهد .. سبب وفاة الراوي سعد طليحان الشمري أبو دحام

الأخبار الرئيسية

الرجوب يتحدث عن المصالحة الفلسطينية: اتفاقنا مع حماس لن يكون تحت الطاولة!

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 409 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

غزة: الشرطة توضح بشأن اعتقال أربعة مواطنين من إحدى العائلات بخانيونس

خرق وعده وحطم “دفيئة الجيش”.. هآرتس تتساءل: هل بقي لـ”الطيب” غانتس شيء يفعله؟

هنية

الديمقراطية تكشف تفاصيل رسالة هنية لـ "حواتمة" بشأن موافقة حماس على إجراء الانتخابات

اعلان سما رسائل