هيئة الأسرى: الأسير جبريل زبيدي يواصل اضرابه عن الطعام منذ 21 يوما

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، بأن الأسير جبريل الزبيدي /34 عاما/ من مخيم جنين، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ21 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري التعسفي.

ولفت رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، إلى أن الأسير زبيدي يقبع في زنزانة انفرادية بقسم رقم 10 بسجن مجيدو، واعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتاريخ 25/2/2020 وحكم عليه بالسجن 10 أشهر وغرامة 2000 شيقل، وكان من المقرر الافراج عنه بتاريخ 17/12/2020، إلا أنه فوجئ بإحضار مذكرة اعتقال إداري له لمدة 6 أشهر يوم الافراج عنه.

وأضاف أبو بكر أن الأسير الزبيدي يعاني من ظروف قاسية وصعبة في الزنازين حيث تم سحب جميع الأجهزة الكهربائية والمقتنيات الشخصية منه، ولا يتم اعطاءه حتى ملابس داخلية، كما تجري إدارة السجن تفتيشات مستمرة ومستفزة بحقه على مدار الساعة.

وقال إنه يعاني بعد 21 يوما من الاضراب من ألم بالمفاصل والعظام وأزمة بالتنفس وقد خسر من وزنه 6 كيلوجرامات حتى الآن.

يُشار إلى أن الأسير الزبيدي أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال 12 عاما بشكل متواصل، وأُفرج عنه عام 2016، وهو متزوج وأب لطفلين، وهو شقيق الأسيرين زكريا وداوود الزبيدي.