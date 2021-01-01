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الرجوب يتحدث عن المصالحة الفلسطينية: اتفاقنا مع حماس لن يكون تحت الطاولة!

السبت 02 يناير 2021 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يتحدث عن المصالحة الفلسطينية: اتفاقنا مع حماس لن يكون تحت الطاولة!



رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب مساء يوم السبت، إنّ "حماس تلبي المطلوب على طريق إنجاز ما تم التوافق عليه".

وأضاف الرجوب في لقاء عبر تلفزيون فلسطين، أنّ اتفاقنا مع حماس لن يكون على حساب فصائل العمل الوطني، ولن يكون تحت الطاولة، مؤكداً على أنّ منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وتابع: "مع رحيل ترامب إلى جهنم هذا يشكل دافع للقيادة لتشكيل جبهة نضالية وداعمة ومصدر قوة لمشروعنا الفلسطيني".

وبالإشارة إلى الانتخابات الإسرائيلية، قال الرجوب: "نحن لا نراهن على الانتخابات الإسرائيلية ولا الأمريكية، وإنما نراهن على صلابة الموقف الوطني الفلسطيني".

وبشأن الانتخابات، قال الرجوب، "نحن في حركة فتح ملتزمون بالذهاب إلى انتخابات تشريعة يعقبها تشكيل حكومة وحدة وطنية يليها انتخابات رئاسية".

#جبريل الرجوب #حركة فتح #المصالحة الفلسطينية #حماس #الانتخابات الفلسطينية #الفصائل الفلسطينية

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