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الرئيس عباس يعزي بوفاة المخرج السوري حاتم علي

السبت 02 يناير 2021 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يعزي بوفاة المخرج السوري حاتم علي



رام الله / سما /

عزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي زوجة وعائلة المخرج السوري الكبير الراحل حاتم علي، والمخرج السوري المثنى صبح، بوفاته.

وأشاد الرئيس عباس، بمناقب الراحل حاتم علي الذي كان له دور مهم في صناعة الدراما العربية الهادفة، والأعمال العريقة وأهمها التغريبة الفلسطينية التي وثق من خلالها نكبة الشعب الفلسطيني ونضاله.

وأعرب الرئيس عباس، عن تعازيه الحارة بوفاة المرحوم حاتم علي، داعياً الله عز وجل أنّ يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وأصدقاءه الصبر والسلوان.

#الرئيس عباس #حاتم علي

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