الاونروا : رواتب الموظفين منتصف الأسبوع المقبل بعد تأخر توفرها

عمان - سما -

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مساء الجمعة، توفر حوالي 80% من رواتب موظفيها للشهر الماضي، بعد أن واجهت الوكالة صعوبات مالية خطيرة العام الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة الأممية تمارا الرفاعي، إن الوكالة الأممية ستدفع رواتب شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي منتصف الأسبوع المقبل، بعد رفض اتحادات العاملين في الوكالة الدفع بشكل جزئي، مضيفةً أن "المبلغ الكامل لم يتوفر".

وأكد رئيس اتحاد العاملين في الوكالة في الأردن، رياض زيغان تعهد الوكالة بدفع الرواتب منتصف الأسبوع المقبل، وشدد المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة الغوث على عدم قبول تجزئة الرواتب.

وكانت الوكالة أعلنت منتصف الشهر الماضي حاجتها إلى 40 مليون دولار لدفع رواتب موظفيها وتقديم خدمات أساسية مباشرة خصوصا في سوريا وقطاع غزة.

وقال زيغان إن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أرسل الخميس للموظفين رسالة تضمنت "أسفرت الجهود المكثفة التي بذلت على مدار اليومين الماضيين عن موافقة مانحينا، وبشكل استثنائي، على توظيف أموال كانت مخصصة لأغراض خارجة عن الموازنة البرامجية لتمكين أونروا من دفع صافي الرواتب لشهر كانون الأول/ديسمبر، مع اشتراط أن يتم سداد المبلغ مع أول الدفعات التي تصل إلى الوكالة في بداية العام".

وأضاف لازاريني في رسالته "على ضوء هذه التطورات فإن أونروا ستوفر صافي الرواتب في منتصف الأسبوع المقبل. وبالرغم من أن هذا الإجراء الداخلي يمكن أونروا من دفع رواتب هذا الشهر، إلا أنه حل مؤقت للأزمة المالية والتي ستبرز من جديد مع بدايات العام المقبل (2021) إذا لم تستلم أونروا الموارد المالية الكافية".

وكان المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الوكالة أنهى الشهر الماضي نزاع العمل مع إدارة الوكالة بعد يوم من إعلانه، وذلك بعد تأكيد أونروا "عدم المساس برواتب أو استحقاقات أو امتيازات حصل عليها الموظفون خلال الأعوام السابقة".

وتأسست "أونروا" كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.6 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.

وتُقدم "أونروا" المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتشمل خدمات "أونروا" التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.- "المملكة"