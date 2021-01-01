أربع اصابات في جرائم متفرقة بالداخل المحتل

القدس المحتلة/سما/

أُصيب مساء الجمعة، 4 أشخاص في جرائم إطلاق نار متفرّقة، ارتُكبت في كلّ من طمرة، وعرّابة، والنقب.

ففي عرّابة، أصيبت شقيقتان، بجراح متوسّطة، إثر تعرّضهما لإطلاق نار في المدينة، مساء الجمعة.

وجاء في التفاصيل أن الشقيقتين تعرّضتا لإطلاق النار، بينما كانتا داخل سيّارتهما.

ووصلت الشرطة للمكان، وقالت إنها بدأت بالتحقيق في ملابسات الجريمة، دون الإبلاغ عن أي مشتبه بهم بالتورّط في الجريمة.



وفي طمرة، أُصيب شاب بجراح متوسّطة، إثر تعرضه لإطلاق نار في القسم السفلي من جسده، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

وجاء في التفاصيل أن الشاب في العشرينيات من عمره.

و أًصيب شاب يبلغ من العمر 22 عامًا من مدينة رهط، في جريمة إطلاق نار كذلك، ما أسفر عن إصابته بجراح متوسّطة.

ونُقل الشاب إلى مستشفى "سوروكا" في بئرالسبع لتلقّي العلاج.

وتأتي هذه الجرائم فيما قُتل فواز دعاس (56 عاما) متأثرا بجروحه الحرجة وأصيب آخر بجروح إثر وقوع شجار بجانب البريد القديم في مدينة الطيرة بمنطقة المثلث الجنوبي، الجمعة.

وجريمة القتل في اليوم الأول من العام الجديد 2021؛ ارتُكِبت في بلدة في جديدة المكر، حيث قتل الشاب وسام مأمون رباح (21 عاما)، متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار فجر الجمعة.