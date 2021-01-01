الجهاد الإسلامي تُعقب على جريمة إطلاق الاحتلال النار على الشاب أبو عرام

غزة /سما/

عقب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. يوسف الحساينة، مساء يوم الجمعة، على إطلاق الاحتلال النار من مسافة صفر على الشاب هارون أبو عرام والتي أسفرت عن إصابته بشلل رباعي.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. يوسف الحساينة، في تصريح صحفي: "إنّ مشهد إطلاق الرصاص على الشاب الفلسطيني الأعزل "هارون رسمي أبو عرام، يُوثّق بالصورة الحية للسلوك الإرهابي والمنظم والمتوحش لجيش الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف الحساينة: "تعمد قوات الاحتلال تنفيذ عمليات القمع والإرهاب لأبناء الشعب الفلسطيني العزل أمام عدسات الصحفيين يؤكّد أنّ الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في ازدراء المجتمع الدولي والاستخفاف بكل مؤسساته من خلال تجسيد خرقه للمواثيق والمعاهدات الدولية.

وأكّد، على أنّه لا يمكن لجم هذا التغول ووقف هذا الإرهاب المتواصل بحق المدنيين الفلسطينيين إلا بمقاومة شاملة تصدى للعدوان والإرهاب "الإسرائيلي".

وطالب الحساينة في ختام حديثه، بخطوات لدعم وإسناد المقاومة الشعبية وأول هذا الخطوات وقف الملاحقة الأمنية ووقف التنسيق الأمني، وتوجيه الجماهير بكل مكوناتها للانخراط في مقاومة شعبية شاملة.