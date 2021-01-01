الكشف عن موعد وصول لقاح فيروس كورونا الى قطاع غزة

غزة /سما/

قال رئيس اللجنة العليا لملف كورونا في وزارة الصحة بقطاع غزة، عاطف الحوت، اليوم الجمعة، إن عدد الإصابات المرتفع بكورونا أجبرنا على اتخاذ إجراءات أخرى مثل الحجر المنزلي، و زيادة عدد الأسرة لتصل لـ ٣٠٠ سرير منها ٢٠٠ سرير عناية مركزة.

وأضاف في تصريحات صحفية: أنه في منتصف شهر ديسمبر وصلت الإصابات 40 ألف إصابة مكتشفة تقريبا في قطاع غزة, تم إدخال منهم ٥ آلاف مصاب كانوا بحاجة للرعاية طبية.

حول وصول لقاح كورونا للقطاع، قال الحوت إنه من المتوقع وصول لقاح كورونا لغزة في إبريل أو بداية مايو القادمين, ووزارة الصحة في رام الله هي المخول للتفاوض من أجل توفير اللقاح وهي تقوم بجهود جبارة مع إحدى الشركات لشراء هذا اللقاح.

ونوه الى أن عدد الإصابات قبل إغلاق يومي الجمعة والسبت وصل لألف إصابة،ومنذ فرض الإغلاق استطعنا إنزال عدد الإصابات ليصل ما يقارب ٦٠٠ إصابة.