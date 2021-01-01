الفاهوم يبحث مع وزيرة التربية التونسية والنائب بمجلس الشعب سبل تعزيز التعاون المشترك

تونس /سما/

بحث سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية هائل الفاهوم، مع وزيرة التعليـم العالي والبحث العلمي التونسية ألفة بن عودة الصيّود، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتدعيمه.

وناقش الطرفان خلال اللقاء الذي عقد بمقر السفارة في العاصمة تونس، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجامعات الفلسطينية والتونسية، من خلال وضع خطط وبرامج مشتركة، والاستفادة من الكفاءات العلمية في البلدين وفق الاحتياجات المطلوبة، والتعاون في مجال الابتكار وبعث المؤسسات الناشئة، ونقل التكنولوجيا والتسويق والتنسيق ببرامج التعليم العالي، والبحث في إطار التعاون متعدد الأطراف.

وفي السياق، التقى الفاهوم مع النائب بمجلس نواب الشعب سهير العسكري، وبحثا العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين.

وأكدت العسكري موقف تونس الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله، من أجل استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وضرورة العمل من أجل أن تستعيد فلسطين صدارة اهتمام الرأي العام الاقليمي والدولي.

وناقشا المستجدات وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية خاصة الوضع الصحي الدقيق الناتج عن تفشي فيروس "كورونا"، والذي ضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني، واتفقا على تعزيز التنسيق والتشاور في المرحلة المقبلة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.