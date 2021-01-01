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السفير عبد الهادي يشارك بجنازة المخرج السوري حاتم علي باسم الرئيس

الجمعة 01 يناير 2021 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير عبد الهادي يشارك بجنازة المخرج السوري حاتم علي باسم الرئيس



دمشق /سما/

شارك اليوم الجمعة، مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير انور عبد الهادي، بجنازة المخرج السوري حاتم علي، ووضع إكليلا باسم الرئيس محمود عباس على ضريحه.

وقدم السفير عبد الهادي واجب العزاء باسم الرئيس لعائلة الراحل وزوجته السيدة دلع الرحبي، وأشقائه محمد وزياد ونجله عمرو.

وأبلغ السفير عائلة الفقيد قرار الرئيس عباس بمنح الراحل وسام الفنون والثقافة والعلوم النجمة الكبرى، تقديرًا لفنه الملتزم والداعم للقضية الفلسطينية التي كانت في قلبه، حيث توج فنه بالعمل الكبير مسلسل التغريبة الفلسطينية.

ومن جانبها، أعربت عائلة الراحل عن شكرها وتقديرها للرئيس على هذه اللفتة الكريمة، التي تعبر عن أصالته القومية وتقديره للفن الملتزم.

واعتبرت عائلة الراحل وسام الرئيس، هو لكل من آمن بحق فلسطين بالحرية والاستقلال، والفقيد عاش جزء كبير من حياته بجانب أشقائه الفلسطينيين في مخيم اليرموك وكان يشعر بهم وكأنه واحدا منهم.

#السفير عبد الهادي #المخرج السوري حاتم علي

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