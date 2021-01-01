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رابط مشاهدة مباراة الاتفاق والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الجمعة 01 يناير 2021 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الاتفاق والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

نشرت القنوات الناقلة، رابط مشاهدة مباراة الوحدة والاتفاق بث مباشر المقررة اليوم الجمعة 1 يناير 2021 ضمن مواجهات الجولة رقم 1 من دوري المحترفين السعودي.

مباراة الاتفاق والوحدة مباشر تنقل بعد قليل من استاد الأمير محمد بن فهد على قناة الرياضية السعودية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق المميز مشاري القرني.

وأفادت القناة الرياضية بأن المذيع طارق الحماد يقود الاستيديو التحليلي لمباراة الاتفاق والوحدة عبر السعودية الأولى، فيما الزميل بدر العثمان مراسلا له من داخل الملعب.

ويستضيف الاستيديو، صالح خليفة وبدر الحقباني للتحليل الفني قبل وبعد اللقاء وبين الشوطين، إلى جانب عمر المهنا الخبير التحكيمي للوقوف على أخطاء الحالات التحكيمية.

مباراة الاتفاق ضد الوحدة مباشر:

ويعتبر الوحدة خصما سهلا، إذ رغم الأفضلية التاريخية للاتفاق إلا أنه يظهر بمستوى كبير أمامه، علما أن الانتصار الأخير له كان في إياب الموسم الماضي بثلاثة أهداف لواحد.

ويحتل الاتفاق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين أمام الوحدة، فيما يسعى الفريقان إلى دخول المربع الذهبي عبر لقاء اليوم.

ويستعد فريق الوحدة لمواجهة الفتح وضمك والنصر والشباب في الدوري بالأسابيع القادمة، في حين يلاقي الاتفاق نظيره الشباب ثم الباطن والرائد والأهلي خلال الأيام المقبلة.

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