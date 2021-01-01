توقعات حايك عن 2021: هنية يركب موجات خطيرة ودحلان يفاجئ الجميع وخطر على صحة ابو مازن

وكالات

قدم الفلكي اللبناني ميشال حايك، سلسلة من التنبؤات لعام 2021، لا سيما فلسطين.

ومن بينها توقع إطلاق سراح مروان البرغوثي من سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وقال الفلكي اللبناني حايك إن المسجد الأقصى مركز الأحداث، مضيفا ان رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية يركب موجات خطرة.

وأوضح المتنبئ اللبناني ان القيادي الفلسطيني محمد دحلان يفاجئ الجميع حتى الإعلام، مشيرا الى أن فصيل فلسطيني يسبب ورطة لباقي الفصائل، كما تعود عهد التميمي إلى الواجهة.

واكد أن هناك بركان تغيير في الجغرافيا والقيادات، قرار دولة بخصوص المستوطنات يحسم لصالح فلسطين، خطر على صحة الرئيس عباس، تلميع العلاقات بين الإمارات وفلسطين.

كما تحدث عن مروان البرغوثي .

توقعات ميشال حايك 2021 عن لبنان

سجّل ميشال حايك توقعاته لعام 2021 حول لبنان، وما قد تشهده بيروت خلال السنة الجديدة.

ورأى ميشال حايك "انكفاء واعتكافت في افق اللواء عباس ابراهيم ومهمة تكلف له بالمستحيلة".

وتوقع "فكفكة في مسلسل العقوبات التي طالت ولم تتطال بعد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل"، وأضاف "كلام كبير جدا لباسيل ومواقف تخلط اوراق رئاسة الجمهورية".

وتنبأ حايك "بانطلاق احداث من مجمع فؤاد شهاب ومحيطه وغضب في الضاحية ".

وأضاف حايك "السلطة الرابعة في وجه التهديد والتوقيف والمحكومين الفارين من السجون سيكونون الشغل الشاغل وسنرى سلاح عشوائي متفلت سيتحول الى معركة لتصفية الحسابات".

وتحدّث عن "خبر سيصدر عن الرئاستين الاولى والثانية البعض سيراه بشرى سارة والآخرون وجه شؤم".

وقال إن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون "سيشطف الدرج" من رأسه الى أسفله، وسنرى شخصية من ذوي الحاجات الخاصة في قلب الحكم في لبنان والجحيم سيشرع ابوابه لمالية لبنان".

وتوقع ان "يلعب رجل الاعمال بهاء الحريري دورا اكبر في لبنان وان صوت اذاعة بيروت انترناشانول سيرتفع اكثر وأكثر".

ولفت ميشال حايك الى "نوع من مواجهة جديدة بين حزب الله واسرائيل تحت مبدأ العين بالعين والسن بالسن واستراتيجيات جديدة ستشهدها المنطقة ستحمل توقيع الامين العام لحزب الله حسن نصرالله

وسنشهد صدمة وصدمة مضادة لاسرائيل والحزب، ولتحديد أهدافه سيستخدم الحزب جميع انواع الاسلحة ما عدا سلاحه، ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع سيتحدى الاخطار اما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فسيزيل شكه باحد المقربين له وباسيل سيستخدم حنكته لتسجيل نقاط جديدة والرئيس الملكف تشكيل الحكومة سعد الحريري سيفاجئ الجميع أما الرئيس ميشال عون فمعه تسقط جميع التوقعات ونقطة سوداء في عين التينة".

ميشال حايك يتوقع موعد الكشف عن المستور حول انفجار مرفأ بيروت ومن يقف خلفه

وكشف حايك، موعد كشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت، قائلاً إنها ستظهر في 4 آب، مؤكدًا أنّه "ما من أحد يستطيع إخفاء الحقيقة".

وقال: "مهما حاولوا ولو ابعدوا القاضي صوان انفجار المرفأ سيدحرج رؤوساً كبيرة وسيسقطون رأساً وراء رأس".

ميشال حايك توقعات للسعودية

وتنبأ حايك، أبرز الاحداث الذي ستحصل في السعودية خلال عام 2021، مؤكداً أن ولى العهد محمد بن سلمان يقاوم زلزال إعلامي ممنهج لتطويره.

ولفت الى ان ماء زمزم يخطف الأضواء بحدث إستثنائي في العالم، موضحا ان الداخلية السعودية تستهدف بعدوان.

وبين أن بن سلمان يصارع الموج، الذي يواجه المملكة العربية السعودية.

سوريا: بشار الأسد يفاجئ السوريين وغيرهم بحل كبير.

مصر: الصدمة تختار أحد مطارات مصر مهبطاً لها، ظهور قائد جديد إلى يمين السيسي، الأخوان يقومون بعمليات تحصد الرؤوس انتقاماً، أزمة طارئة في فلك عمرو دياب، أحد السجون المصرية برسم الاهتزاز.

الإمارات: تأهب للأمن الإماراتي، الانفتاح والسلام والتطبيع مع إسرائيل لا يزال بأوله.

الكويت: تحطيم رؤوس في الكويت، حزن جديد يخيم فوق الكويت، تسريب معلومات صادمة تتمحور حول تغييرات جذرية بهوية الكويت. طابور خامس يشق طريقه لأركان الحكم. الإرهاب يضرب الكويت.

الأردن: خلل فاضح في أحد الأجهزة الأمنية، العيون على أولاد الملك عبد الله، مخطط إرهابي كبير لصيد رؤوس.

وقال إن لقاح كورونا سيكون دواء سخيفاً، وأبدى استغرابه من عدم عرضه للناس حتى الآن.

وقال إن إسرائيل ستستهدف مواقع جديدة في لبنان خلال العام الجديد.

وأشار إلى حدوث أمر ما في مخيمات اللاجئين في لبنان. وتحدث عن حدوث تواصل بين دروز لبنان وسوريا وفلسطين.