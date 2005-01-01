شاهد.. الفلكي اللبناني ميشال حايك يكشف تنبؤاته للعام 2021

بيروت /سما/

تحدث الفلكي اللبناني ميشال حايك في بث نقلته قناة MTV اللبنانية اليوم الخميس، عن تنبؤات العام 2021.

ويترقب الجمهور العربي كل نهاية عام حلقة توقعات الفلكي اللبناني والتي تبث على قناة MTV اللبنانية ليلة كل رأس سنة، وذلك لمعرفة الأحداث والمجريات التي ستحدث في العام الجديد.

وميشال حايك هو متنبئ لبناني، يثير الجدل بشكل واسع بسبب التنبؤات السنوية التي يقوم بإطلاقها في شهر ديسمبر كل عام، ومن المصيب للدهشة أنه يصيب في كثير من الأحيان في توقعاته، والكثير من الناس يرى أن توقعاته التي تصدق هي مجرد صدفة.

وبدأ ميشال حايك في التوقعات منذ عام 1985.