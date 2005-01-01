  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

شاهد.. الفلكي اللبناني ميشال حايك يكشف تنبؤاته للعام 2021

الخميس 31 ديسمبر 2020 11:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. الفلكي اللبناني ميشال حايك يكشف تنبؤاته للعام 2021



بيروت /سما/

تحدث الفلكي اللبناني ميشال حايك في بث نقلته قناة MTV اللبنانية اليوم الخميس، عن تنبؤات العام 2021.

ويترقب الجمهور العربي كل نهاية عام حلقة توقعات الفلكي اللبناني والتي تبث على قناة MTV اللبنانية ليلة كل رأس سنة، وذلك لمعرفة الأحداث والمجريات التي ستحدث في العام الجديد.

وميشال حايك هو متنبئ لبناني، يثير الجدل بشكل واسع بسبب التنبؤات السنوية التي يقوم بإطلاقها في شهر ديسمبر كل عام، ومن المصيب للدهشة أنه يصيب في كثير من الأحيان في توقعاته، والكثير من الناس يرى أن توقعاته التي تصدق هي مجرد صدفة.

وبدأ ميشال حايك في التوقعات منذ عام 1985.

#ميشال حايك #راس السنة الجديدة #2021 #تنبؤات العام 2021 #الفلكي اللبناني ميشال حايك #سنة 2021 #علم الفلك #توقعات 2012 #احتفالات راس السنة #رأس السنة الجديدة 2021

الأكثر قراءة اليوم

أجمل صور تهنئة بالعام الجديد 2021 تهاني رأس السنة الميلادية الجديدة

رابط نتائج سحب يانصيب تركيا الوطني 2021 إصدار ليلة رأس السنة

مشاهدة احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2021 بث مباشر

احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2021 في برج خليفة بدبي (شاهد)

أغنية ليلة رأس السنة الجديدة 2021 (شاهد)

تحدث عن الرواتب وتفريغات 2005.. فتوح يكشف عن أنباء سارة لموظفي السلطة خاصة في غزة

أنصار الله: لن نفرج عن الطيارين السعوديين إلا مقابل إخلاء المملكة سبيل "الأسرى الفلسطينيين"

الأخبار الرئيسية

نخالة: الحرب ليست بعيدة عن المنطقة.. والأسلحة الكلاسيكية وصلت فلسطين عن طريق سليماني!

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

الصحة بغزة تصدر بياناً مهماً بشأن الحالة الوبائية في القطاع

5

كيف كانت سرعة انهيار “أزرق أبيض” نموذجاً لخلل في السياسة الإسرائيلية؟

الرئيس

الرئيس: باقون على أرضنا متمسكون بحقوقنا وثوابتنا.. ونتطلع للعمل مع الإدارة الأميركية المقبلة

اعلان سما رسائل