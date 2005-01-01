رابط مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر .. قناة السعودية الرياضية

الرياض / سما

أعلنت القناة الرياضية الأولى، عن رابط مشاهدة مباراة الشباب والهلال بث مباشر اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020 في سياق منافسات الجولة 11 من الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة الهلال والشباب مباشر تنقل الساعة 07:50 مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، من استاد الملك فهد الدولي على (KSA Sports 1 HD) قناة السعودية الرياضية الأولى.

وقالت القناة إن معلق مباراة الهلال ضد الشباب هو جعفر الصليح، فيما يقود الاستيديو التحليلي المذيع عبد العزيز البكر، إلى جانب زميله المراسل من أرضي الملعب ناصر الشيبان.

ويظهر في الاستيديو قبل وبعد اللقاء المرتقب، خالد الشنيف وإبراهيم العنقري لتحليل الأداء الفني للاعبين والمدربين، بينما يستعرض الخبير التحكيمي عمر المهنا الحالات الشائكة.

رابط مباراة الهلال والشباب مباشر:

ويسعى فريق الشباب إلى فك عقدة مستمرة منذ ست سنوات متواصلة، إذ لم يحقق الفوز على الهلال في جميع البطولات بعد انتصاره الأخير بهدف نظيف في دوري عام 2014.

في المقابل، أصبحت صدارة الهلال مهددة بالخطر، إذ يملك 23 نقطة بالمركز الأول بفارق واحدة أمام الأهلي، بينما الشباب يحتل الآن المركز الثالث برصيد ثماني عشرة نقطة.

ويستعد الزعيم الهلال للقاء الباطن الجولة المقبلة ثم الأهلي والتعاون والفيصلي والنصر، بينما يلاقي الشباب نظيره الاتحاد بالبطولة العربية قبل العين والفيصلي بمسابقة الدوري.