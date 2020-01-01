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مشاهدة مباراة الأهلي والفيصلي بث مباشر .. قناة الأردن الرياضية

الخميس 31 ديسمبر 2020 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الأهلي والفيصلي بث مباشر .. قناة الأردن الرياضية



عمان / سما

نشر الاتحاد الأردني لكرة القدم، رابط مشاهدة مباراة الفيصلي والأهلي بث مباشر المقررة اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020 في الأسبوع التاسع عشر من دوري المحترفين.

مباراة الأهلي والفيصلي مباشر تبث عند الساعة الرابعة مساءً من استاد الملك عبدالله الثاني عبر قناة الأردنية الرياضية (Jordan Sport HD) بصوت المعلق عماد قطيش.

وكان الأهلي قد حقق مفاجأة مدوية حينما تغلب على فريق الفيصلي في ذهاب الدوري الأردني بهدف دون مقابل، سجله اللاعب مراد بيكوف في الدقيقة الرابعة والعشرين الشوط الأول.

ويحتاج الأهلي إلى تكرار نفس السيناريو، في ظل المعاناة الكبيرة التي يمر بها واقترابه كثيرا من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، إذ يحتل المركز الثاني عشر والأخير.

مباراة الفيصلي والأهلي مباشر:

ويقترب الأهلي حال فوزه هذا المساء من سحاب الحادي عشر (15 نقطة) وشباب العقبة 17 نقطة، ليواصل المسير قدما نحو تأمين نفسه لموسم إضافي في دوري المحترفين.

وتشير المواجهات التاريخية إلى أفضلية واضحة لصالح الفيصلي في المواسم الماضية، إذ فاز عليه في ذهاب وإياب الدوري المنصرم وكذلك في بطولة درع الاتحاد الأردني.

ويسعى الفيصلي على الجهة المقابلة إلى دخول المربع الذهبي، إذ يملك 23 نقطة من 18 مباراة في المركز السادس بفارق ثلاث نقاط خلف السلط الذي يحتل الترتيب الرابع.

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