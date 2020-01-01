شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 4 الرابعة

الرياض / سما

تبث قناة (1 MBC) عند 09:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 4 الرابعة؛ استعدادا للكشف عن شخصية جديدة من الغزاة والمشاهير العرب الضيوف هذه الليلة.

وقالت قناة إم بي سي في ترويج برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 4: بعد الكشف عن شخصية الوحش، ماذا تخبئ لنا الحلقة القادمة من مفاجآت وعن من سيتم الكشف والتصويت مع الحماس والإثارة.

واختار الشاب فضيل شخصية (الوحش) في الحلقة الماضية، التي فاجأ فيها جميع الجمهور داخل الاستيديو، ولم يتوقع أي أحد من لجنة المحققين الرباعية أن يكون وراء القناع رغم محاولات سيرين عبد النور للتخمين.

وقال الشاب فضيل في ختام العرض: المشترك بيني وبين شخصية الوحش هو أنه في مجال الفن يجب أن تكون هكذا، أنا كنت أريد الدخول في الكوبرا، موجها الشكر إلى الجمهور على الوقت السعيد وهذه التجربة الرائعة.

برنامج انت مين الحلقة 4 الرابعة: اضغط هنا أو هنا

وأفادت بأن المجموعة الثانية من الغزاة تغني الليلة من جديد أمام المحققين الأربعة والمشاهدين، سيرين وحسن ومهند وقصي، قبل أن يحسم تصويت الحضور، الشخصية التي يرغب في إزالة قناعها ومعرفة من يؤديها لهم.



وذكر أحمد الهاشمي في مقطع فيديو له أنه يحضر حلقة انت مين من مكتب التحقيقات الخاصة وأنه يعرف شخصيات الغزاة، وهم من أهم نجوم الوطن العربي، داعيا المتابعين إلى كتابة تحليلاتهم عبر هاشتاق صائد الغزاة.

من جانبه، قال حسن الرداد عضو لجنة المحققين إنه سيختار شخصية الوحش لو كان ضمن المشاهير الغزاة؛ لأن شكله يعجبه، فيما يتقمص دور الثعلب الموجود في برنامج انت مين العالمي؛ بسبب صفاته المميزة وشكله الفريد.